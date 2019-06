Espectáculo 'Con mil colores' de la coral Discantus Miércoles, 5 junio 2019, 09:21

'Con mil colores' es el título del espectáculo organizado ayer en el Auditorio Regional por la Coral Discantus, con motivo del fin de curso. Este año se ha editado el disco 'Con mil colores', en el que han participado las secciones junior, infantil, juvenil y university, y en el que pueden encontrarse temas como 'No dudaría', 'La vida es un carnaval', 'I will survive', 'Waka waka','Bajo el mismo sol' o 'We are the champions', la mítica canción del grupo Queen.