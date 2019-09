Eliot Zigmund, el aclamado batería de Bill Evans, abrirá la temporada del Jazzazza LA VERDAD Murcia Miércoles, 4 septiembre 2019, 11:26

El club de jazz Jazzazza, en Algezares (Murcia), levantará el telón de su temporada el sábado 14 de septiembre «y nada menos que con una leyenda como es Eliot Zigmund, el aclamado batería de Bill Evans, uno de los mejores pianistas de la historia del jazz», asegura en un comunicado el gerente, Jota Baeza Lacarcel. Eliot Zigmund es una leyenda viva de la batería, a sus 74 años está en plena forma tocando habitualmente en su Nueva York natal. Ha formado parte del mítico Bill Evans Trio.

Baeza destaca algunas de sus grabaciones más emblemáticas como 'You Must Believe in Spring' (Bill Evans Trio, 1977), 'I Will Say Goodbye' (Bill Evans Trio, 1977), 'Affinity' (Bill Evans Trio con el armonicista Toots Thielemann), 'Crosscurrents' (Bill Evans Trio, 1977-78) con Lee Konitz y Warne Marsh, 'On A Monday Evening' (Live) Bill Evans Trio, y dos discos con Michel Petrucciani como 'Live at the Village Vanguard' (Blue Note, 1984) y 'Pianism' (Blue Note, 1986).

Además de haber tocado y grabado con leyendas del jazz como Bill Evans, Michel Petrucciani, Jim Hall, Lee Konitz, Benny Golson, Eddie Henderson, Chet Baker, Stan Getz, Don Friedman, Eddie Gomez, etc... en el campo de la docencia también tiene una dilatada experiencia ejerciendo en las universidades William Paterson College y en la Universidad de Nueva York.

«Será un auténtico placer poder disfrutar de su música con el clásico piano trío, al estilo Bill Evans. Se presenta con un trío formado por dos de los músicos con mas proyección del panorama nacional: el pianista navarro Juan Sebastian Vázquez afincado en Madrid y el contrabajista catalán Manel Fortia que actualmente reside entre Nueva York y Barcelona», confirma.

El concierto de Eliot Zigmund será a las 22.30 horas. Entrada: 18€ en mesa/12€ anticipada de pie/15€ en taquilla. Se pueden realizar reservas en reservas@jazzazza.com