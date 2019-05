Dino D'Santiago, clave en el nuevo disco de Madonna, actúa el 22 de julio en Cartagena Dino D'Santiago. LA VERDAD MURCIA Jueves, 30 mayo 2019, 01:47

Dino D'Santiago, músico clave en el diseño del nuevo álbum de Madonna, actuará en La Mar de Músicas el 22 de julio, dentro del especial dedicado a Portugal en su 25 edición. En una reciente entrevista con la revista francesa 'Tetu', la diva del pop declaró que D'Santiago le enseñó a hablar portugués: «Este álbum es una expresión del tiempo que he pasado en Portugal (...) espero que mi portugués sea bueno. Tuve un buen profesor, Dino D'Santiago. Me ayudó bastante y me presentó a artistas fantásticos. ¡Él fue esencial en la creación de este nuevo álbum!».

Dino D'Santiago actuará por primera vez en España en La Mar de Músicas. De ascendencia caboverdiana, su canción 'Nova Lisboa' se ha convertido en el himno de la capital del país. En su música utiliza ritmos tradicionales de todos los países de habla portuguesa, convertidos en canciones de baile modernas. Funaná, batuku, morna, kizomba, afro-house y tantos otros movimientos suenan en sus canciones que son bailadas en todas las pistas de baile de Portugal.