Los Delinqüentes actuarán en Murcia en la gira por el 25 aniversario de su debut El grupo se subirá al escenario del Espacio Norte de Murcia el 12 de junio de 2026; las entradas saldrán a la venta este viernes 5 de diciembre

LA VERDAD Martes, 2 de diciembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Los Delinqüentes vuelven a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira que recorrerá gran parte de España para celebrar el 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea.

El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron una época como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle.

Esta nueva gira los traerá al Espacio Norte de Murcia el viernes 12 de junio de 2026. Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas a través de la página web www.losdelinquentes.es.

La figura de Er Migue estará muy presente en esta gira única: su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón'.

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su «sentimiento garrapatero».