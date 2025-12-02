La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los Delinqüentes. LV

Los Delinqüentes actuarán en Murcia en la gira por el 25 aniversario de su debut

El grupo se subirá al escenario del Espacio Norte de Murcia el 12 de junio de 2026; las entradas saldrán a la venta este viernes 5 de diciembre

LA VERDAD

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:56

Comenta

Los Delinqüentes vuelven a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira que recorrerá gran parte de España para celebrar el 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea.

El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron una época como La primavera trompetera, A la luz del Lorenzo o El aire de la calle.

Esta nueva gira los traerá al Espacio Norte de Murcia el viernes 12 de junio de 2026. Las entradas saldrán a la venta el próximo viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas a través de la página web www.losdelinquentes.es.

La figura de Er Migue estará muy presente en esta gira única: su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón'.

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su «sentimiento garrapatero».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  4. 4 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  7. 7

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  8. 8 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  9. 9

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom
  10. 10 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los Delinqüentes actuarán en Murcia en la gira por el 25 aniversario de su debut

Los Delinqüentes actuarán en Murcia en la gira por el 25 aniversario de su debut