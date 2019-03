Danza Invisible, Second y Maga unen sus fuerzas en una velada 'sin aliento' Sean Frutos, Javier Ojeda y Miguel Rivera. / eloy muñoz (MaF) Javier Ojeda, Sean Frutos y Miguel Rivera actúan esta noche en el TCM en un directo semiacústico en el que intercambian emociones y repertorio JAM ALBARRACÍN MURCIA Jueves, 21 marzo 2019, 02:08

A Sean Frutos, cantante y 'frontman' de los murcianos Second, siempre le gustó la primera y más oscura etapa de Danza Invisible, grupo de referencia en la adolescencia de Miguel Rivera, su álter ego en Maga. Ambas bandas -Second y Maga- se aprecian entre sí y suelen coincidir en festivales y eventos del ámbito indie. Y, casualidades del tiempo y la distancia, ambas decidieron hace diez años y prácticamente al mismo tiempo -solo unos días de diferencia- grabar una adaptación de 'Sin aliento', una de las mejores canciones de la banda de Javier Ojeda.

«A Javier le conocí en Madrid hace bastantes años, en un concierto en la Sala El Sol y a partir de ahí entablamos una amistad que se ha mantenido», confiesa Sean Frutos. «Más tarde -añade el cantante de Second- decidimos hacer una versión de 'Sin aliento', la canción de Danza Invisible, y coincidió con que Maga hicieron lo mismo. Javier Ojeda lo comentó en algunos medios, que dos grupos indies habían hecho una versión de Danza, lo que le enorgullecía. Y como somos amigos y tenemos afinidades musicales, lo siguiente fue hablar de hacer algo juntos».

Málaga, Murcia, Sevilla

No resultó sencillo, hasta que por fin han dado con una tecla que pasa por reducir para añadir sensación de exclusividad. Solo tres veces y con aforo (muy) reducido. «Hicimos la primera fecha la semana pasada en la clausura del Festival de Cine de Málaga, que es un festival en el que hemos estado invitadas las tres bandas alguna vez, nosotros en la apertura de este año, ahora hacemos el concierto de esta noche en el Teatro Circo de Murcia (21 horas, 15 €) y haremos otro en Sevilla para que tenga lugar uno en la ciudad de cada uno de nosotros», añade Sean. Queda claro pues que no será un concierto al uso, ya desde su formato y formación, pero tampoco por su desarrollo y ubicación. «Es un concierto planteado en acústico, en un formato muy íntimo. Miguel tocará guitarras, yo la acústica y lógicamente cantaremos los tres, canciones de nuestros grupos pero no por el cantante titular, digamos. Yo por ejemplo haré 'El ángel caído', Miguel canta alguna de Second... En el TCM le vamos a dar la vuelta al escenario y tanto el público como los músicos estaremos sobre la escena, con el patio de butacas de fondo».