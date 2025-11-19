Dani Fernández anuncia un concierto en el Espacio Norte de Murcia para 2026 Las entradas se pondrán a la venta este jueves de noviembre a las 17.00 horas en su web

LA VERDAD Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:58

Dani Fernández sigue creciendo como uno de los grandes nombres del pop rock español. Tras firmar un 2025 inolvidable, el artista apunta a ir a más el próxima año y ya ha anunciado La Insurrección Tour, una nueva gira que marcará una nueva etapa en su carrera y que lo llevará a los recintos más emblemáticos del país.

Entre ellos, el Espacio Norte de Murcia, donde actuará el 6 de junio de 2026. Las entradas se pondrán a la venta este jueves 20 de noviembre a las 17.00 horas en la web oficial del artista. Este anuncio llega a los pocos días de que el artista se alzara con dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por 'La Jauría' y Mejor Colaboración por 'Y si lo hacemos', junto a Valeria Castro) reafirmando así el reconocimiento unánime del público, los medios de la industria musical.

La Insurrección Tour, con producción de Mapache Music y The Music Republic y con Los40 como emisora oficial, no sólo son una serie de conciertos, es una declaración de intenciones, un punto de inflexión. Este nuevo proyecto llega en el mejor momento de la carrera de Dani Fernández. Su álbum 'La Jauría' entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, y alcanzó 238 millones de streams y ya es disco de oro.

Sus singles 'Todo Cambia' y 'Me has invitado a bailar' han logrado dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país. Su documental 'Todo cambia' triunfó en cines y se ha consolidado en plataformas. En su gira anterior colgó el 'sold out' en todas las fechas vendiendo más de 70.000 entradas, incluyendo dos Movistar Arena (Madrid). Dani Fernández es uno de los referentes del pop rock nacional y reafirma el rumbo creativo que lo ha convertido en una de las voces más relevantes de su generación.