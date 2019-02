Cynthia de Cassette: «Me encantaría actuar en un festival 'indie' como el Warm Up» 02:31 La 'trashvesti' Cynthia de Cassette. / Martínez Bueso La 'trashvesti', que trabaja en el mundo del espectáculo con el objetivo de divertirse y hacer un mundo LGTBI luchador, presenta este sábado el videoclip de su nueva canción, 'Claro Final', en la sala 'La Oveja Negra', en Murcia FERNANDO PERALS Viernes, 8 febrero 2019, 00:25

Cynthia de Cassette (Murcia, 4 de febrero de 1980) es una 'trashvesti' que ya desde su adolescencia, en el barrio de La Fama, donde se crió, daba muestras de que el espectáculo corría por sus venas. Su nueva canción, 'Claro Final', que habla del ocaso del amor en una pareja, se presenta este sábado a las 18.30 horas en la sala 'La Oveja Negra', en Murcia. Debajo de la rebelde y atrevida Cynthia se encuentra David, un profesional de la peluquería pero que comparte las mismas trazas de gamberro que la cantante. Con el sueño de pisar un escenario de un festival 'indie' y con el futuro poco meditado, esta artista continúa trabajando con el único propósito de divertirse y hacer un mundo LGTBI luchador.

– ¿Cómo surge su afición por el 'trashvestismo'?

- Esto viene de siempre. Ya desde joven, con 15 o 16 años, cuando salía de casa martirizaba a mis amigos con mis actuaciones e improvisaciones. Esto cogió más forma entre Madrid y Murcia, a través de una fiesta que se llamaba 'Gorrión Party' en la que creé el personaje. Poco a poco fui haciendo canciones y todo fue cogiendo forma hasta ahora, que tengo seis temas y un futuro muy extenso por recorrer. Para la primera fiesta hice una canción, que se llama 'Amor Nazareno', y que nació para un grupo que se iba a llamar 'Imagen y Semejanza'. El tema narra la historia de amor de dos nazarenos. A partir de ahí, lo dejé en Madrid y me centré en Murcia. Desde entonces estoy haciendo canciones, que es lo que más me gusta, y tras esto han ido saliendo las cosas solas. Me salieron fiestas en Madrid, Mallorca y poco a poco he ido cogiendo peso en el panorama nacional e internacional, ya que el 23 de marzo estaré en 'Lady olé', en Londres.

– ¿Qué busca en sus 'shows'?

- Busco pasármelo bien, liberarme, hacer un mundo LGTBI luchador. Hoy en día se puede ser gay, pero no puedes parecerlo. Te dejan serlo pero tienes que parecer heteronormativo. Yo me río de eso, de los géneros, me río de todo el mundo y me río de todos vosotros. Esto [Cynthia] es un producto de lo que pienso. Yo no intento ser ni una mujer, ni un hombre, ni parecer muy guapa ni muy fea. Busco diversión y libertad.

– 'Claro Final' es su nueva canción. ¿Qué nos puede contar de ella?

- 'Claro Final' no es una nueva canción sino una nueva versión de una que ya tenía. Trata del declive de una pareja que lleva años arrastrando y que al final se acaba. Habla de ese sentimiento, esa confusión, un desamor. El videoclip está grabado en Murcia y estoy muy contenta de cómo ha quedado. Es muy bonito y muy diferente a los que soy yo porque me considero bastante gamberra, pero también me gusta el lado dramático de Cynthia de Cassette, que vean que puedo ser una persona normal.

– La gente destaca su locura, su atrevimiento y rebeldía. ¿Cómo se define Cynthia de Cassette?

- Me defino como una trastornada y una gran acuariana. Desde siempre soy una persona de impulsos. Me considero alguien alegre, espontánea y divertida.

– Debajo de Cynthia está David, que regenta una peluquería. ¿Cómo combina ambas labores?

- Tengo una peluquería en la antigua calle de Correos que se llama 'Imagen y Semejanza'. Es otro trabajo, es otra persona [David] pero tiene mucho de Cynthia de Cassette. Mi peluquería es muy loca y gamberra y allí, además de ser grandes profesionales, puedes pasar un rato muy ameno. Pienso que hay que reírse, relajarse, ser profesional pero también ser descarado y algo travieso. Cuando te tomas las cosas con menos responsabilidad, salen mucho mejor, tanto en la peluquería como encima del escenario. Ambas labores las combino con falta de horas de sueño y muchas ganas. Decidimos cogernos los lunes libres, cerrar el salón, sobre todo ahora que tengo que salir fuera de la Región. Viajar todos los fines de semana es difícil.

– ¿Tiene algún 'show' soñado que aún no haya llevado a cabo?

- Me encantaría, al igual que otras travestis que hacen música muy buena en el ámbito nacional, estar alguna vez en un festival 'indie'. Pienso que este estilo de música está muy encasillado y nosotros también somos 'indies'. Nuestra música es independiente y bastante 'underground'. Me veo en un 'Sonorama' o en el Warm Up. Me encantaría. Creo que deberían tomarse más en serio nuestro trabajo porque es bastante bueno y diferente.

– El Día del Orgullo Gay, ¿es una fecha marcada en la agenda?

- Es un momento único. El año pasado tuve el placer de actuar en la Puerta del Sol frente a 20.000 personas. Para mí fue muy importante ir a un escenario tan grande y fue increíble. Aparte, me contrató la gran Terremoto de Alcorcón para el aniversario de un bar en Mallorca, en una fiesta junto a 10.000 personas y fue maravillosa. Ella es tremenda y encantadora. Esos dos escenarios han significado mucho para mí. Es como jugar en otra liga. Fue divertidísimo y me gustó mucho.

– ¿Está inmersa en alguna gira o en la producción de un disco?

- Yo me produzco a mí misma. Voy sacando canciones conforme puedo. Ahora mismo estoy inmersa en la grabación del videoclip de una canción que se llama 'Carga indetectable', que habla de los seropositivos que tienen la carga viral negativa. Quería contar la historia de que la gente tiene mucho miedo e ignorancia sobre este tema. Hay que ser más libre. La gente con carga viral no puede transmitir el virus y gran parte de la sociedad lo desconoce. La temática de la canción es muy bonita, muy clara, y lo que viene a decir es: cariño, una vez que estamos aquí y nos tenemos que querer, no tienes nada que temer. Por supuesto, el sexo siempre con protección, pero no hay que tenerle pánico ni estigma a una persona con esta enfermedad que está controlada porque no hay peligro. Yo hago apología de que quieras a la gente, te enamores, y no tengas miedo de una enfermedad que tiene control.

– ¿Qué opinión le merece los estigmas negativos y prejuicios sobre esta expresión de género?

- Sobre estas personas pienso que tienen que escuchar la canción e informarse y cambiar su opinión. El problema es la ignorancia, el miedo viene porque no se sabe de algo. Por esa fase también he pasado yo. La primera persona con la que estuve era portadora del virus y yo no sabía qué hacer en ese momento. La gente tiene que informarse y esta canción es una muestra de eso. Me gustaría que se escuchara mucho para que la gente viera que quererse es bueno y lo único que importa es eso.

– ¿Dónde se ve en el futuro?

- No soy una persona de pensar mucho en el futuro. Me veo haciendo canciones y no me veo viviendo de esto, lo veo como un complemento, algo que me gusta hacer. Siempre voy a hacer lo que me apetezca. Lo mismo, dentro de unos años, me veis de cirujano.