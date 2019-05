Cupido conquista el corazón de Murcia

Ni el extenuante sol del mediodía murciano, ni una espera de casi tres cuartos de hora evitó que la plaza de los Apóstoles, en Murcia, estuviera este sábado abarrotada por cerca de un millar de personas que disfrutaron, bailaron y corearon al ritmo de una de las bandas del momento: Cupido. El grupo nacido de la unión entre Pimp Flaco y Solo Astra ofreció un espectáculo digno de ser incluido en uno de los escenarios principales del Warm Up Estrella de Levante en La Fica.

El concierto, organizado por el festival y la revista Mondo Sonoro, contó, además, con las actuaciones de Antifán y Ayoho, que caldearon el ambiente en los exteriores de la capilla de los Vélez desde las 12 horas. En el caso de los primeros, afrontaron el duro reto de actuar frente a un público que todavía no se había recuperado de la primera jornada del Warm Up. No obstante, la banda capitalina consiguió enganchar a los espectadores con 'La última generación', popularizada al contar con la colaboración de C. Tangana.

A medida que pasaba el tiempo el público se fue animando y, aunque se aferraba a la sombra de los árboles para combatir la solanera, estuvo más activo con la joven banda murciana Ayoho, que lo dio todo sobre el escenario. Entre cervezas y aperitivos, los asistentes a la plaza de los Apóstoles reconocieron la entrega del grupo y no dudaron en corear y acompañar con palmas los acordes de las últimas canciones.

Una buena dosis de energía que chocó de frente con la espera de casi tres cuartos de hora que llegó tras la actuación de los murcianos. Desde las 14 hasta las 14.45 horas los espectadores aguardaron pacientes bajo el sol para ver el espectáculo de los de Pimp Flaco. Un receso que mereció la pena para los seguidores de la autodenominada «super banda 'post trap' nacional», que se entregaron desde los primeros compases y no reservaron sus energías para la segunda jornada del festival, en la que le llegará el turno a bandas como Vetusta Morla, Teenage Fanclub o Noel Gallagher's High Flying Birds.