Un cumpleaños feliz para Funambulista

«Hay una cosa a la que llaman casualidad, creo en ella más que en cualquier otra ciencia». La frase, aproximada, corresponde a Philip Marlowe, el detective de Raymond Chandler y, como buena sentencia de novela negra, se equivoca sin dejar de tener sentido. La noche del sábado el azar quiso que Funambulista presentara su nuevo álbum ('El observatorio') en su y nuestra casa el día de su cumpleaños (37) y, a los cánticos de rigor, respondió con un concierto sobresaliente.

Ya lo advirtió a poco de empezar: «Hoy está aquí todo lo que más quiero: mi familia, mis amigos, mi público de siempre, mi hija... Vamos a hacer el mejor concierto de nuestra vida». Imposible saber si llegó a tanto, pero sí que ofreció su mejor concierto en Murcia hasta la fecha. Lo hizo por corazón, posiblemente, pero a buen seguro porque su proyecto sigue creciendo. En popularidad -ha pasado del Romea al Villegas, doble de aforo- pero también, y esto parecía complicado, en calidad.

Funambulista Formación Diego Cantero (voz, guitarra), Tato Latorre (guitarras), Francesco Severino (bajo), Alejandro Martínez (teclados, voces) y Sergio Bernal (batería). Lugar/Fecha Auditorio Víctor Villegas (Murcia), 6 de abril Calificación Muy bueno

Liberado durante casi toda la noche de la guitarra, Diego Cantero mantiene esa asombrosa veracidad en su canto, la que se infiere de unas letras que aúnan calidad literaria, riqueza melódica y credibilidad emocional, pero además canta hoy todavía mejor que ayer. Y no solo eso, también transmite desde el inicio una sensación de grandeza y de seguridad mayor, la de quien sabe que está jugando con cartas ganadoras, tanto en repertorio como en acompañamiento sonoro. Diego Cantero está pletórico, en su mejor momento artístico.

Costumbrismo emocional

A medio camino entre el cantautor sensible y el cantante romántico, Funambulista tiene un don -otros lo llaman trabajo, que también, pero hay algo natural- para contar historias que tocan la fibra sensible. Me atrevería a decir que cada vez más, a juzgar por las canciones de 'El observatorio', opta por una suerte de lo que llamaré costumbrismo emocional. La estupenda 'La vida de antes' es un claro ejemplo, como también la no menos sensacional 'Cuando éramos reyes' -esta en el bis y entremezclado con el público del patio de butacas- o 'Verlos bailar'. Todas narran situaciones que a su vez son emociones y que, maldita sea, son tan reales que hasta podemos ponerle nombre e imágenes. Y claro, uno se resiente. Aunque habíamos venido a esto, ¿no? Todo lo demás es maquillaje.

Los ciento cinco minutos sin relleno se iniciaron con 'Viento a favor', 'Volver a empezar' y 'Como un idiota' y, claro, a estas alturas el de Molina de Segura ha ido amasando con los años un repertorio tan sabroso como surtido del que poder elegir sin riesgo de error, lo que sumado a las bondades del nuevo álbum -hay que escucharlo, pero es de lo mejor de su obra- dan un resultado harto satisfactorio. 'Quiero que vuelvas' y 'Tuvimos suerte', con invitado especial, El Pescao; 'Aquí estaré yo', con su ritmo de chacarera, aguante Racing, y 'Lo intentaré', dedicada a los niños; 'La casa encantada' y 'Valiente y libre', con interludio instrumental cercano al jazz; 'Quédate' y 'Esa luz'... Esa luz que Funambulista genera con su canción. Bravo.