Arcángel: «La cultura está ahí para que todo el mundo la use y disfrute de ella»

Francisco José Arcángel (Huelva, 1977), conocido artísticamente por su primer apellido, es un hombre que tiene por ley el ideal de nunca quedarse quieto. Ejemplo de ello son las numerosas investigaciones que ha realizado a través de diferentes músicas, aunque siempre teniendo como protagonista a su respetado flamenco. Sus indagaciones han sido galardonadas en 2018 con el Grammy latino a mejor álbum de música flamenca por su disco 'Al Este del cante', en el que incorpora música búlgara tradicional. El artista actúa el sábado en la XXIV edición del Festival de Flamenco de San Pedro del Pinatar, un evento realizado en honor al inolvidable Camarón que recogerá un año más el talento nacional que ilumina actualmente este arte, considerado uno de los máximos referente de la cultura española. Además de Arcángel, actuarán Remedios Amaya, La Tana y Nadia Márquez.

-¿Qué va a poder ver el público este fin de semana?

-En este tipo de festivales solemos recurrir al flamenco tradicional, no tanto a acudir a nuestro propio repertorio discográfico, sino al cante flamenco apenas acompañado. En mi caso, estaré solo con la guitarra.

-¿Qué le parece compartir el escenario con otros artistas como Remedios Amaya, Nadia Márquez y La Tana?

-A mí los festivales de verano me encantan, especialmente por esto. Es una manera de reencontrarse con compañeros y de disfrutar de manera muy distendida del flamenco; de estar en un recinto al aire libre, en verano y con apuestas musicales sugerentes y grandes artistas. En la Región de Murcia hay una gran afición por el flamenco, así que voy con ganas de dar lo mejor de mí y que la gente disfrute.

-Comenzó a dedicarse al cante de manera profesional a partir de los 15 años, ¿cómo se produce ese salto al éxito?

-Yo creo que ese salto no se elige. Uno va haciendo cosas y va creando su propio camino. Cuando te das cuenta de todo lo andado te da vértigo pensar en volver atrás. Te encuentras en un lugar donde es casi más fácil seguir adelante que darse la vuelta. Entonces no hay un momento en el que repares y digas: 'Voy a ser profesional'. Sí es verdad que cuando uno se percata de la repercusión que tiene, sí que se prepara más, pero yo creo que el mundo del arte empieza como un juego del que luego no sabes cómo salir.

-¿Cuál ha sido el momento más emocionante de su carrera?

-Bueno, yo tengo esperanza en que los momentos más emocionantes estén por llegar. Yo creo que todos vivimos de las emociones y que lo mejor que podemos hacer es pensar que están a la vuelta de la esquina. La ilusión, en mi caso, se sustenta en la creencia de que hay nuevas emociones por vivir que te van a deparar felicidad.

-¿Qué debe tener una buena voz para triunfar?

-Tener un buen instrumento es una condición importante, pero no la única. Hay que tener corazón y, sobre todo, conocimiento. Así como la inteligencia está para dominar la fuerza, la razón está para dominar la pasión y que no se desmadre.

-¿A qué se refiere cuando habla de que cada cantaor tiene un 'concepto propio'?

-Consiste en la visión que cada uno tiene de una visión concreta. La interpretación que hace cada cual del mundo a través de su mirada del mundo. Cada uno le da más importancia a lo que considera, cada uno tiene su forma y es lo que lo distingue y determina su carrera.

-En su caso, ¿cómo logra el espacio intimista que muchas veces le define?

-El espacio escénico es diferente al espacio sensorial de cada cual. Realmente da igual la dimensión física del escenario al que te enfrentes, todo viene de ti. Lo importante es que uno parta de la idea de disfrutar de sí mismo, para así poder convencer a los demás de lo que estás intentando transmitir.

-¿Cómo se puede ser transgresor en el flamenco sin faltarle al respeto?

-Yo creo que el flamenco no es diferente a la vida, y en la vida cuando uno hace cosas fuera de la norma lo tiene que hacer desde el conocimiento de la tradición, y una vez ha asumido y demostrado que uno sabe de esos principios, se puede permitir ciertas licencias. Lo que no significan que tengan por qué salir bien o tener éxito. Pero lo fundamental es no tratar de cambiar las cosas sin conocerlas; si no las conoces, ¿por qué quieres cambiarlas?

Modernidad y tradición

-Una cantante que ha sido juzgada por su transgresión en el género flamenco es Rosalía. ¿Qué opinión le merece el debate surgido acerca de la apropiación cultural?

-Rosalía es una amiga y alguien con talento que ha venido para quedarse. El debate se termina rápido porque, para empezar, lo que ella hace no está encuadrado en el género flamenco. Ni más, ni menos. Igual que yo no estoy encuadrado en el rock. Rosalía hace una música desde su amor al flamenco, que no tiene nada que ver. Si supone una puerta de entrada al flamenco para mucha gente, pues bienvenida será. No sé qué quieren debatir porque, además, ¿apropiación cultural? La cultura está ahí para que todo el mundo la use y disfrute de ella.

-¿Qué vieron Morente y usted en las voces búlgaras para incorporarlas a su álbum?

-Encontramos una combinación lógica con lo que nosotros hacemos y, sobre todo, porque queríamos escuchar más estas voces y poder compartir experiencias con ellas.

-¿Qué le espera al mundo del flamenco en España?

-Creo que el flamenco está mejor que nunca, está alcanzando cifras y sitios a los que no había llegado nunca. Sin embargo, depende también de que los políticos de este país tengan en cuenta la importancia que tiene, por ser una cultura que nos representa y de la no tenemos nada de la que avergonzarnos.