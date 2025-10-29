La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Órgano de la Catedral de Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Cuatro maestros organistas tocarán en la Catedral de Murcia

El X Ciclo Internacional de Órgano llenará de música el templo durante el mes de noviembre

LA VERDAD

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:46

La Catedral de Murcia acogerá el X Ciclo Internacional de Órgano Murcia 2025 los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre, a las 20.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. El programa de esta décima edición contará con destacados organistas nacionales e internacionales: José Luis Echechipía, organista del Monasterio de Leyre (Navarra), en colaboración con el CNDM (6 de noviembre); 13 de noviembre - David Cassan, organista titular de Saint-Etienne du Mont (París) y figura de referencia de la organería francesa (13 de noviembre); Miguel Bernal, catedrático de órgano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y organista titular de la basílica de San Francisco el Grande (Madrid) (20 de noviembre); y Willibald Guggenmos. Concertista y director del Festival Internacional de Órgano de Augsburgo (Alemania) (27 de noviembre).

Durante los conciertos, el público podrá disfrutar de la proyección en directo de los intérpretes en pantalla gigante, permitiendo apreciar de cerca la técnica y expresividad de los artistas.

Con nueve ediciones ya celebradas, el Ciclo Internacional de Órgano se ha consolidado como una cita cultural de referencia en la Región de Murcia y en el ámbito nacional. Además de su valor artístico, el evento contribuye a la preservación y difusión del patrimonio musical de la ciudad y del órgano Merklin-Schütze, primer órgano sinfónico monumental instalado en España.

El ciclo, que ha contado con retransmisiones en Radio Clásica de RNE y menciones en revistas especializadas como Ritmo y Melómano, atrae cada año a un público entusiasta, con una creciente asistencia de visitantes de otras comunidades y países. Se puede ampliar información a través de la web https://asociacionmerklin.es/x-ciclo-internacional-de-organo

Esta cita cultural organizada por la Asociación de Amigos del Órgano de la Región de Murcia (AMAORM), en colaboración con el Cabildo de la Catedral de Murcia, y enmarcada en el proyecto estratégico 'Murcia Barroca', que busca poner en valor esta etapa en el municipio, fue presentada este miércoles por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en rueda de prensa. El ciclo reúne cada año a intérpretes de primer nivel internacional en torno al imponente órgano Merklin-Schütze (1857), una joya del patrimonio musical murciano y uno de los instrumentos sinfónicos más importantes de Europa.

Avilés subrayó que «el objetivo de estos ciclos es mantener vivo el legado del órgano como instrumento artístico y vehículo de difusión cultural, además de promover la colaboración entre músicos, organeros y curiosos del patrimonio musical, sin duda una cita única para disfrutar de esta actividad de 'Murcia Barroca' que cada año congrega a tantos amantes de la cultura».

