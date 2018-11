Crystal Fighters actuará en Murcia en marzo Componentes de la banda Crystal Fighters. / Promo La murciana será una de las cuatro únicas escalas de la gira española de la banda londinense JAM ALBARRACÍN Murcia Martes, 6 noviembre 2018, 18:49

'Goin' harder', esta vez en colaboración con los colombianos Bomba Estéreo, es el nuevo artefacto de alto poder bailable, al tiempo que el tercer adelanto, del que se supone debe ser el cuarto álbum de Crystal Fighters, aún sin fecha de publicación definida pero que los londinenses andarán presentando en marzo en España. Solo serán cuatro ciudades, entre las que no faltará Murcia, donde ofrecerán su energético directo el sábado 16 de marzo, en el Auditorio Parque de Fofó. El resto de fechas españolas se completa con La Coruña, Madrid y Barcelona.

Con la coartada de un supuesto diario de su abuelo en el que relataba sus esotéricos viajes por el País Vasco, Laure Stockley y sus compañeros comenzaron ofreciendo una suerte de folk electrónico en el que junto a los 'beats' electrónicos se abrían hueco los tribales ritmos de la txalaparta. Si 'Star of love' (2010) tuvo una buena acogida, la mayor preponderancia rítmica de su sucesor ('Cave Rave, 2013) los situó no solo en las listas sino en el cartel de un elevado número de festivales. En 2016 publicaron su tercer largo, un 'Everything my family' que confirmó su tendencia hacia el pop electrónico más bailable, festivo y de acento comercial. A la felicidad por el baile.

Las entradas para sus conciertos españoles se pondrán a la venta desde el próximo viernes 9 en 'www.houstonpartymusic.com'.