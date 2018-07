El grupo británico Nine Below Zero, fundado en Londres en 1977, bajo la influencia del Blues de Chicago, actuó en el Jazz San Javier con gran expectación. Tras pasar por diferentes etapas se reinventó en 2015 introduciendo nuevos instrumentos como la trompeta, el saxo, una nueva sección de teclados y una cantante. Nine Below Zero Big Band se presentó en 2016 en el Glastonbury Festival.