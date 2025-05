Consulta todos los conciertos de este sábado en el Warm Up y sus horarios

Alberto Frutos Sábado, 3 de mayo 2025, 07:27 Comenta Compartir

El festival Warm Up celebrará por todo lo alto su segunda jornada este sábado en el recinto de La Fica con un día lleno de propuestas musicales que arrancarán sus actuaciones a las 17.45 horas y se alargarán hasta las 6.00 de la mañana del domingo.

Sexy Zebras estrenan su nuevo disco: 'Bravo'

La noticia más satisfactoria del importante aumento de público que ha logrado Sexy Zebras en los últimos años, algo que se evidencia de manera aplastante en sus conciertos, es que ha ido de la mano de una evolución artística de primer nivel. Y es que, aunque ya había buenos temas en trabajos primerizos como 'Nada más lejos de la realidad' o 'Volvamos a la selva', el gran salto a nivel compositivo del grupo madrileño llegó con 'Calle Liberación' y el (muy) reciente 'Bravo', un último disco con el que han alcanzado su mejor versión. Rock directo y sin ataduras, salvaje y listo para ser coreado en el Warm Up.

Sábado, a las 20.20 horas Escenario ElPozo King Upp

Energía y pasión desbordada con Siloé

En su última canción publicada hasta la fecha, una 'Vete por donde viniste' en la que comparten micrófono y entrega con el artista murciano Diego Cantero 'Funambulista', los miembros de Siloé demuestran que siguen con el cuchillo de la inspiración (y la convicción) bien afilado. Anclados felizmente en una racha que arrancó con el lanzamiento en octubre del pasado año 2023 de 'Santa Trinidad', uno de esos discos capaces de transformar toda una carrera gracias a temas ya imprescindibles de su repertorio como 'Todos los besos', 'Esa estrella' o 'Sangre en las venas', el conjunto vallisoletano es un nombre fijo en multitud de festivales que, como el Warm Up, confían ciegamente en su destreza para convertir cada actuación en una estampida de energía y pasión compartida. No hay otra opción para Fito Robles y compañía: cada concierto requiere y merece dejarse la piel, el alma, el corazón y la garganta. Ni una gota de sudor en vano. A ganar.

Sábado, a las 1.20 horas Escenario Elpozo King Upp

La calmada y constante genialidad de Amaia

Ha seguido venciendo a la tercera. Y con más rotundidad si cabe que en sus dos anteriores y ya fantásticos trabajos: 'Pero no pasa nada' y 'Cuando no sé quién soy'. Los tiempos y expectativas de la industria siguen siendo unas piezas más con las que jugar para Amaia, artista que ha logrado con su tercera entrega, el maravilloso 'Si abro los ojos no es real', ampliar el alcance, emocional y comercial, de su propuesta, manteniendo su cautivadora sensibilidad y enorme talento. Uno de los discos del año en nuestro país. Y uno de los conciertos más esperados y prometedores de esta edición del Warm Up.

Sábado, a las 19.15 horas Escenario Estrella de Levante

Crystal Fighters celebran su entusiasta trayectoria

Crystal Fighters representan a la perfección ese modelo de grupo que parece nacido para tocar en festivales. ¿Significa esto que sus trabajos de estudio no merecen tanto la pena? En absoluto, no hay más que acercarse hasta 'Everything is my family', todavía hoy su mejor álbum, para comprobarlo, pero es indudable que su potencial termina de desplegarse al máximo cuando se desarrollado sobre el escenario. Pop colorido que nace en la raíz para desembocar en el mantra de una rave inagotable, pasando por estados que van de la psicodelia al progresivo, de lo urbano a los ritmos afroamericanos, de la guitarra macarra al disco chispeante. Eficacia contrastada para el escenario principal.

Sábado, a las 2.25 horas Escenario Estrella de Levante

Alcalá Norte debutan en el Warm Up con su triunfal debut

Un debut que cuenta con canciones como 'La sangre del pobre', robustísima apertura, 'Los chavales', 'No llores, Dr. G' o la dupla todopoderosa formada por 'La vida cañón' y 'La calle Elfo' está destinado a perdurar sí o sí. El tiempo juzgará el peso real de Alcalá Norte en la música española, pero, de momento, ya han firmado un estreno para la historia.

Sábado, a las 18.10 horas Escenario ElPozo King Upp.

Punk rock melódico para seguir creciendo junto a Shego

Lo único malo que tiene la participación de Shego en esta edición del Warm Up es su horario, ya que tocará elegir entre el punk rock melódico y aullador del grupo madrileño o la delicada e hipnótica propuesta de Amaia. Si escogemos la primera opción, podremos disfrutar en directo con los sensacionales temas de sus dos estupendos discos.

Sábado, a las 19.35 horas Escenario Enae

Dorian mostrarán sus 'Futuros imposibles' en el recinto de La Fica

Son de la casa. La relación entre Dorian y el festival está afianzada y asentada sobre los férreos pilares de la confianza mutua y el cariño recíproco. Cada una de las visitas de la formación catalana al reciento de La Fica ha sido un triunfo y cuesta imaginar un escenario en el que no se vuelva a repetir la victoria en 2025. En esta ocasión, la banda presenta el notable 'Futuros imposibles'.

Sábado, a las 22.50 horas Escenario ElPozo King Upp

Recital de hits asegurado con el espectáculo de Fangoria

'ATP-ATL (A todo piano-A todo láser)', el nuevo trabajo discográfico de Fangoria, es una excusa perfecta para reencontrarse con Alaska y Nacho Canut en el escenario principal. Un álbum doble que muestra dos caras en directo, una íntima y otra dirigida al mismo centro físico de la discoteca, de un grupo al que se le caen los hits de los bolsillos.

Sábado, a las 00.00 horas Escenario Estrella de Levante

Joseluis abrirá el sábado con su magnífica propuesta

'Fortuna', 'Navajas de Albacete'(la joya de la corona), 'Las dos primeras', 'Guapo' y 'Miedo de un país'. Cinco canciones como cinco soles son las que ha publicado hasta el momento el javalinero Joseluis, uno de los artistas más interesantes y genuinos de la actual escena musical de la Región. Una genial opción para abrir la jornada del sábado.

Sábado, a las 17.45 horas Escenario Enae

Polo & Pan: electrónica tropical para dejarse llevar

Paul 'Polocorp' Armand-Delille y Alexandre 'Peter Pan' Grynszpan son Polo&Pan, dúo formado en 2013 que aterriza en el recinto de La Fica para presentar en directo su último trabajo, un '22:22' que supera el listón dejado por sus tres predecesores. Electrónica con sabor tropical que invita a perderse alrededor de un mundo propio, elegante y reconocible.

Sábado, a las 3.30 horas Escenario ElPozo King Upp

Sonidos urbanos y dimensiones de banda de rock con Barry B

Es uno de los nombres del momento. Barry B, alter ego artístico del joven arandino Gabriel Barriuso, ha convencido a propios y extraños de que lo suyo es una auténtica fiesta gracias a 'Chato', un primer álbum de estudio en el que fusiona el espíritu urbano con la chispa inconfundible de las bandas de pop/rock. Rozando la consagración total.

Sábado, a las 21.25 horas Escenario ENAE

Flechazo de guitarras cristalinas y poderosas de la mano de The K's

En todas las ediciones del Warm Up, sin excepción, siempre aparece un artista o banda que, alejada de las mayúsculas en el cartel, se termina convirtiendo en uno de esos descubrimientos que te alegran el mes. Y el año. Pues bien, los británicos The K's tienen un buen número de opciones para llevar a cabo este papel en 2025. Pop/rock de guitarras con las que sentir un flechazo instantáneo.

Sábado, a las 23.10 horas Escenario ENAE

Electrónica y folclore gallego con el hipnótico directo de Baiuca

Si ya has tenido la suerte de asistir a alguno de los conciertos que Baiuca ha ofrecido en los últimos años en la Región, bueno, ya sabes que hablamos de un directo que es un festival en sí mismo. Si estás entre las personas que van a ver este espectáculo por primera vez, preparáte para una apabullante descarga de electrónica y tradición gallega.

Sábado, a las 00.55 horas Escenario ENAE

El universo artístico propio e imprevisible de Hofe

Hofe, el proyecto musical del artista Igotz Mendez, es un volcán del cual emerge una lava que quema, arrastra y atrae con la misma fuerza. Del trap al synth pop, pasando por rap, punk, new wave y ecos sonoros de los ochenta. Cada tema es una galaxia propia capaz de desconcertar y atrapar en cuestión de segundos. El arte de lo inesperado.

Sábado, a las 2.40 horas Escenario ENAE

+ sábado Flash show Los DJsIdiota (Angel P. Gambín) y Nando Costa (Fernando Cuesta) echarán el cierre al escenario ENAE convirtiendo La Fica en un festejo colectivo repleto de grandes temas. 04.30 horas. Escenario ENAE.

Tristán! Tristán! forma parte de esa escena donde artistas como Ralphie Choo, Rusowsky o Drummie, entre otros, inyectan imaginación al pop. Larga vida a lo extravagante y valiente. 19.00 horas. Escenario ESC.

Dj Pablo El artista murciano Pablo Amores firmará sobre el escenario ESC una sesión con marcado sello personal. Una identidad basada en la transformación de canciones de fácil reconocimiento en oscuros pasajes donde se citan la penumbra y la excitación. 19.45 horas. Escenario ESC.

Suave Pop embadurnado de electrónica con Suave, el proyecto liderado por Jon Rodrigo, para ir recibiendo los primeros compases de la noche desde el escenario ESC. 20.45 horas. Escenario ESC.

Fernanda Arrau La chilena Fernanda Arrau llega al Warm Up 2025 con una propuesta que aglutina las virtudes más bailables y taquicárdicas de los sintetizadores venidos de las décadas de los ochenta y los noventa y los ritmos latinos que terminan de prender la mecha. Sin tiempo para el respiro. 21.30 horas. Escenario ESC.

Nusar 3000 Gracias a su tercer trabajo discográfico, el aclamado '3000', el artista de música electrónica Nusar 3000 se ha convertido en todo un referente. Piezas como imágenes en movimiento. Sonidos como espejos y diamantes. 23.00 horas. Escenario ESC.

8kitoo Cofundador de la plataforma Mareo junto a Chico Blanco y acidheaven, el DJ granadino 8Kitoo defenderá en el Warm Up géneros que él mismo define como ambientish, B-Grrrl breaks o spanish-leftfield-popcore. Genio y figura. 23.45 horas. Escenario ESC.

THC Maremoto de house como un desafío para las suelas de los zapatos y las exigencias de la luna irreverente con THC, nombre artístico tras el cual está la colombiana Tania Humeres Correa. 01.30 horas. Escenario ESC.

Bashkka Influenciada por las reconocidas escenas de Nueva York y Berlín,la DJ y productora Bashkka ofrecerá en el Warm Up una sesión redondeada por la reivindicación en mitad de la noche. 03.00 horas. Escenario ESC.

Merca bae Alejandro Silva, conocido artísticamente como Merca Bae, se presenta en la séptima edición del Warm Up después de triunfar como DJ oficial de la última gira de Bad Gyal. De festival a festival y lo doy todo porque me toca. 04.30 horas. Escenario ESC.