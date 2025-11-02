La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El Conservatorio participa en la recuperación de la ópera inédita 'Un bagno freddo'

El estreno tendrá lugar el 7 de noviembre en la localidad italiana de Chieri y el día 22 se presentará en Murcia bajo la dirección de Jordi Vidal

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

El Departamento de Musicología e Investigación Musical del Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel ha colaborado en el proyecto internacional 'POLIMMIA: l'opera per tutti', dedicado a la recuperación de la opereta cómica inédita en dos actos 'Un bagno freddo' del compositor Camilo de Nardis (1857-1951). El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Conservatorio Luisa D'Annunzio de Pescara y el Conservatorio Superior de Música de Murcia, a través de los profesores Alberto Mammarella y Javier Artigas, quienes han promovido y coordinado esta iniciativa destinada a la recuperación del patrimonio musical europeo y a la formación de nuevas generaciones de intérpretes e investigadores.

La labor musicológica ha consistido en la preparación de la edición crítica moderna de la citada obra, que servirá como base fundamental del proyecto. El departamento de Musicología e Investigación Musical, a través de un grupo de alumnos de la especialidad de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Murcia, llevó a cabo la transcripción y crítica del segundo acto de la opereta, bajo la coordinación y supervisión de la profesora Consuelo Prats, catedrática de Musicología en activo durante el curso pasado y actualmente jubilada. Para la realización de este trabajo se utilizaron como fuentes primarias la partitura general del compositor, que incluye tanto voces como instrumentos y se conserva en el Conservatorio San Pietro a Majella de Nápoles; las particellas originales de los distintos instrumentos (más de doscientas imágenes fotográficas), empleadas en su única representación documentada en 1879.

El estreno tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Teatro Marrucino de Chieri y después, el 22 de noviembre, se presentará en el Conservatorio Superior de Música de Murcia bajo la dirección de Jordi Vidal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Conservatorio participa en la recuperación de la ópera inédita 'Un bagno freddo'