El Conservatorio participa en la recuperación de la ópera inédita 'Un bagno freddo'

El Departamento de Musicología e Investigación Musical del Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel ha colaborado en el proyecto internacional 'POLIMMIA: l'opera per tutti', dedicado a la recuperación de la opereta cómica inédita en dos actos 'Un bagno freddo' del compositor Camilo de Nardis (1857-1951). El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Conservatorio Luisa D'Annunzio de Pescara y el Conservatorio Superior de Música de Murcia, a través de los profesores Alberto Mammarella y Javier Artigas, quienes han promovido y coordinado esta iniciativa destinada a la recuperación del patrimonio musical europeo y a la formación de nuevas generaciones de intérpretes e investigadores.

La labor musicológica ha consistido en la preparación de la edición crítica moderna de la citada obra, que servirá como base fundamental del proyecto. El departamento de Musicología e Investigación Musical, a través de un grupo de alumnos de la especialidad de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Murcia, llevó a cabo la transcripción y crítica del segundo acto de la opereta, bajo la coordinación y supervisión de la profesora Consuelo Prats, catedrática de Musicología en activo durante el curso pasado y actualmente jubilada. Para la realización de este trabajo se utilizaron como fuentes primarias la partitura general del compositor, que incluye tanto voces como instrumentos y se conserva en el Conservatorio San Pietro a Majella de Nápoles; las particellas originales de los distintos instrumentos (más de doscientas imágenes fotográficas), empleadas en su única representación documentada en 1879.

El estreno tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Teatro Marrucino de Chieri y después, el 22 de noviembre, se presentará en el Conservatorio Superior de Música de Murcia bajo la dirección de Jordi Vidal.

