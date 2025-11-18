Los conciertos de Murcia ON congregaron a más de 140.000 espectadores

LA VERDAD Murcia Martes, 18 de noviembre 2025, 23:41 Comenta Compartir

La capital de la Región de Murcia volvió a ser epicentro de la música y la emoción con la celebración de Murcia ON, ciclo de conciertos que congregó este 2025 a más de 140.000 espectadores y ha consolidado la ciudad como uno de los grandes destinos musicales y culturales del país.

El emblemático recinto de la plaza de toros de Murcia recibió a algunas de las voces y bandas más reconocidas del panorama nacional e internacional, entre ellas, Chayanne, Emilia, Alan Parsons, Joaquín Sabina, Sebastián Yatra, Simple Minds, Lionel Richie, Santana, Alejandro Fernández, Antonio Orozco y Manuel Turizo. Un cartel de lujo, que puso su broche final con una excelente artista como Mónica Naranjo, el 18 de octubre, y que hizo vibrar a miles de personas y ha proyectado la imagen de Murcia más allá de sus fronteras.

La organización ya trabaja en futuras ediciones con el compromiso de seguir apostando por la cultura, el talento y la sostenibilidad, consolidando a Murcia ON como un referente de éxito y dinamismo en el calendario musical español, con artistas como Alejandro Sanz, Dani Martín, Aitana, Pablo Alborán y muchos más. «El ciclo de conciertos generó un gran impacto económico, impulsando de forma significativa la actividad turística, hostelera y comercial de la ciudad», indicó la organización.

