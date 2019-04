Compases de jazz en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia Vera Lu & Smart Set, anoche, en el Aula de Cajamurcia. / NACHO GARCÍA Knaus-Pérez-Gea Trío ofrece hoy, con entrada libre, un concierto con temas populares; mañana es el turno de Che Swing & Marina LA VERDAD MURCIA Martes, 9 abril 2019, 01:55

El Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia acoge esta semana un ciclo de jazz que abordará los distintos modos de interpretación de este género musical. El trío Vera Lu & Smart Set interpretó anoche los temas de su disco 'Un mar en medio', entre ellos 'Solo puedo darte amor', 'Indian summer' y 'Perdámonos'. El grupo formado por Vera Luz (voz), Javier Bermejo (piano), Andrés Lizón (contrabajo) y Curro García (batería) ofreció una propuesta de jazz en castellano, un viaje a través de los clásicos americanos y de la bossa nova. Su música abraza tradición y modernidad, con gran influencia del swing y del hard bop.

Hoy, el trío formado por Katja Knaus (voz), Pepe Pérez (saxo y piano) y Jesús Gea (contrabajo) ofrecerá un recorrido por los diferentes conceptos y estilos dentro de la música jazz con una selección de canciones populares. Knaus-Pérez-Gea Trío propone un concierto didáctico de la asociación de música moderna 'Groove In', con los siguientes temas: 'Centerpiece' (blues), 'When you are smiling', 'Do you know what it means to miss', 'New Orleans', 'Autumn leaves', 'Cuando vuelva a tu lado' y 'Night in Tunisia'.

Clausura el ciclo el grupo Che Swing & Marina, mañana, con la interpretación de temas compuestos entre las décadas de 1929 y 1950, a caballo entre el gipsy jazz y el swing.

El repertorio de Che Swing & Marina incluye los temas 'Autumn leaves', 'Bei Mir', 'Ain't she sweet', 'I've got rhythm', 'Bye bye blues', 'I've found a new baby', 'Mister Sandman', 'Sweet Georgia Brown', 'Sweet Sue', 'Americano' y 'That's life'.

Este ciclo de conciertos está organizado por Rocío Muñoz Carrión y Ana Isabel Nsí Gámez. Hoy y mañana la entrada al concierto, a las 19 horas, es libre hasta completar aforo.