Cinco noches en la órbita del Lemon Pop

El festival Lemon Pop de Murcia, un clásico en la Feria de Septiembre, va camino de sus 'bodas de plata'. Eso será el año que viene, porque la edición número 24, la más inminente, traerá como novedades a grupos como Airbag, Tachenko, Vancouvers y Los Estanques, según desvelaron ayer los responsables de Silbato Producciones, organizadores de este acontecimiento musical, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Recuperación del Patrimonio y de Estrella de Levante. La chilena Soledad Vélez -con su pop electrónico, su oscuridad y su melancolía- y los escoceses The Primary 5, banda formada por Paul Quinn [quien fue batería de Teenage Fanclub] pondrán el acento internacional a una cita musical que se celebrará en cinco sesiones (5, 6, 7, 13 y 14 de septiembre) con los murcianos Ross, Alexanderplatz, Increíbles Ful, Ángel Calvo, Mala Cotton, Marcelo Criminal, Higinio o The Bueno.

El grupo de pop indie Tachenko, radicado en Zaragoza, nació en 2002.

El Lemon Pop ha ido forjando su historia gracias a grupos como Los Planetas, Tender Trap, The Wedding Present, Australian Blonde, The Sunday Drivers, TV Smith, Fangoria, Nacha Pop, The Darling Buds, Los Secretos, Vetusta Morla, The Pains of Being Pure at Heart, Helen Love, Fanfarlo, The Primitives, o The School, y otros como Lori Meyers y Sidonie cuando aún eran bandas emergentes, según destacó ayer el concejal responsable de Cultura, Jesús Pacheco, quien recordó que este festival septembrino también ha visto crecer a bandas locales como Second, Neuman o Perro que actualmente se encuentran entre las más destacadas del panorama nacional.

Para no perderse Jueves 5 de septiembre. Espacio Molinos del Río | 20 horas | Entrada gratuita. Fiesta de presentación. Los Estanques y Ronnie Las Dunas & El Combo de Arena. Viernes 6 de septiembre. Sala REM | 22.00 horas | Entrada gratuita. Alexanderplatz, Increíbles Ful, Ross y The Bueno. After. Juan Salas. Sábado 7 de septiembre. Sala REM | 22.00 horas | Entrada gratuita. Tachenko, Higinio y Ángel Calvo & Los Trenes de Larga Distancia. After Lemon. Kutxu, Suzukid y Lillo. Viernes 13 de septiembre. Parque Fofó | 18.30 horas | Entrada gratuita. Airbag, El Palacio de Linares, Marcelo Criminal, Primary 5, Soledad Vélez y Vancouvers. After Lemon. Cristian Set Roc. Sábado 14 de septiembre. Parque Fofó | 20 horas | 22€. Carlos Sadness, Elyella, Amatria, Vincent Valera y Lillo. After. Maadraassoo.

El Gobierno local destacó ayer que la mayor parte de conciertos incluidos son gratuitos. De hecho, el 14 de septiembre será el único día de pago del festival y contará con las actuaciones de Carlos Sadness y Elyella, dos de las propuestas más seguidas del indie nacional, incide la organización. Cerrarán la noche Amatria y los djs Lillo y Vincent Valera. Las entradas están a la venta en Compralaentrada.com a un precio de 22€.

También habrá varias jornadas de After Lemon en Sala REM con los djs Kutxu, Suzukid, Lillo, Juan Salas, Cristian Set Roc y Maadraassoo.

Los espacios donde se desarrollarán los conciertos serán la Sala REM, el Auditorio municipal del Parque Fofó y el Espacio Molinos del Río.

Los Estanques, formación liderada por Íñigo Bregel (Santander, 1990), a la izquierda.

Los organizadores recordaron ayer durante la presentación que Airbag es «uno de los más importantes del power pop español de las últimas décadas». Por su parte, Tachenko, grupo zaragozano, presentará su octavo disco elegido como mejor álbum del año en los Premios de la Música Aragonesa; Vancouvers es «una de las bandas fundamentales en el surgimiento de la música alternativa en nuestro país»; y Los Estanques, «una de las bandas más a tener en cuenta de la nueva hornada del pop nacional». Los murcianos Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia, que recientemente se han unido al cartel del Reload Festival de Madrid, volverán a llevar su power-folk hasta la capital, y será, de nuevo, al céntrico Café La Palma (18 y 19 octubre).