El ciclo 'Murcia Músicas Históricas' se estrena con La Tempestad Durante noviembre pasarán artistas y grupos como Tiento Nuovo, Ignacio Prego, Johanna Rose, Javier Núñez y La Petite Écurie

La primera edición del ciclo 'Murcia: Músicas Históricas' convertirá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en escenario para la música antigua, se estrenó este miércoles con la actuación del grupo La Tempestad en el Teatro Circo Murcia.

El Ayuntamiento de Murcia y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM, unidad del INAEM del Ministerio de Cultura) promueven esta iniciativa que se extenderá hasta el 28 de noviembre y que contará con diferentes conciertos que recorrerán tres siglos de repertorio, desde el Barroco español hasta los albores del clasicismo europeo, con especial atención a la recuperación de patrimonio musical.

El ciclo se integra en el proyecto 'Murcia Barroca', así como en el Programa Circuitos del CNDM, la red que agrupa las actividades que la institución desarrolla fuera de Madrid en colaboración con más de 150 entidades públicas y privadas en todo el país.

Tras el concierto dramatizado 'Rascamoños. Lazos cómicos entre Ramón de la Cruz y Antonio Rodríguez de Hita', a cargo del grupo La Tempestad, bajo la dirección de Silvia Márquez, la próxima cita será el viernes 14 de noviembre en la Iglesia de Santa Ana. Se conmemorará al tercer centenario del fallecimiento del compositor Alessandro Scarlatti con el conjunto Tiento Nuovo, bajo la dirección de Ignacio Prego, y la participación de la soprano Alicia Amo y el contratenor Xavier Sabata.

El viernes 21 de noviembre, la Iglesia de San Miguel acogerá el recital 'Histoires d'un ange', protagonizado por la violagambista Johanna Rose y el clavecinista Javier Núñez. El programa, centrado en la escuela francesa de viola da gamba, reúne obras de Marin Marais, Antoine Forqueray y François Couperin.

El ciclo se cerrará el viernes 28 de noviembre, también en la Iglesia de San Miguel, con La Petite Écurie, formación reconocida por su sonoridad única basada exclusivamente en instrumentos de viento. Su programa, 'No strings attached', reúne obras de Henry Purcell, Joseph Bodin de Boismortier, George Frideric Haendel, Johann Christian Schieferdecker, Antonio Vivaldi y Reinhard Keiser, en una muestra del virtuosismo y la diversidad estilística del Barroco europeo.

