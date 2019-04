Chick Corea, Ron Carter y Andrea Motis animarán en julio el XXII Jazz San Javier El pianista Chick Corea, durante su recital en el 21º Festival Internacional de Jazz de San Javier. / Rafael J. Mellado Artistas jóvenes como Jamison Ross y Jazzmeia Horn se alternan con los tótems, desde el 28 de junio, en la programación del festival ALEXIA SALAS Viernes, 5 abril 2019, 02:44

Julio volverá a ser tiempo de escuchar a los grandes tótems del jazz en el auditorio Parque Almansa. Jazz San Javier alterna a algunos de los 'capitolios' del género, como Chick Corea, el contrabajista Ron Carter o el batería Steve Gadd, con fuerzas emergentes, como el batería y cantante Jamison Ross, la vocalista Jazzmeia Horn, Anna Luna y la trompetista catalana Andrea Motis, que con 23 años ya reúne siete discos y varias giras internacionales.

«Sentimos la responsabilidad y un poco de miedo» ante una XXII edición que, antes de comenzar, ya se ha ganado la Declaración de Interés Turístico Nacional para el festival, aseguró ayer el director, Alberto Nieto. Para este verano promete 13 noches de conciertos -la mayoría dobles- en el auditorio, más tres gratuitos en el exterior, que llevarán el swing al puerto de Tomás Maestre de La Manga, a la plaza de España de San Javier y a la playa de Santiago de la Ribera, donde este año los turistas se verán sorprendidos por una 'marching band' al estilo Nueva Orleans.

El cartel de este año, con una supuesta René Marie susurrando a su contrabajista, en tonalidades ocre y dorado, recupera el carácter del festival de la mano del diseñador Ramón Torres, de Grafyco, autor de la mayor parte de la cartelería de Jazz San Javier. La única fecha anunciada, de momento, es la del concierto de Chick Corea para el 25 de julio con su gira 'My spanish heart'. Tras media vida dedicando a España composiciones que son ya clásicos, el pianista emprende una gira que, a sus 77 años, suena a despedida con su álbum más conmovedor, que en 1976 dedicó a los ritmos flamencos.

Defendiendo el carisma del bolero cubano estará Tony Zenet, con una banda de altura para recrear uno de esos legendarios cabarets caribeños

El pianista, quien cerró el año pasado Jazz San Javier, contará este año con 'torres' del jazz flamenco como Jorge Pardo y Niño Josele, con el nervio latino de Luisito Quintero, el bajista Carlitos del Puerto y Steve Davis al trombón. El bailaor Niño de los Reyes, nacido en Boston pero hijo de flamencos, pondrá el movimiento en un concierto que solo se podrá ver en Madrid, Barcelona y San Javier.

Jazz entreverado con escalas españolas y palmas que suenan a castañuelas, a modernidad en la batería de Steve Gadd, con quien Corea ha tocado durante 50 años una música aventurera, sin límites. Gadd tendrá este año su propio concierto como líder en Jazz San Javier, donde llega con su flamante Grammy 2019 al mejor álbum contemporáneo instrumental, 'Steve Gadd Band'.

Otro santón del jazz, el contrabajista Ron Carter, toda una leyenda del género, que ha participado en 2.221 álbumes a sus 82 años, pisará el escenario costero. Su inventiva musical ha saltado por encima de la condición de comparsa de su instrumento en cuantas bandas ha estado, e incluso en el cine interpretándose a sí mismo como jazzman de elegantes corbatas. Se le puede ver en 'Round midnight', en 'Kansas City' y en la serie 'Treme'. El viejo sabio del jazz se llevará el premio del festival.

De las antípodas del globo y del género llega el pianista danés Niels Lan Doky, de la escuela de Bill Evans, es decir, la del virtuosismo y la sutileza. Tocará en San Javier en formación de trío, su versión más romántica. Una de las cosechas propias de Jazz San Javier -hay prometidas otras- será la noche dedicada al trompetista Roy Hargrove, uno de los grandes del género del siglo XX, que ya estuvo en el Mar Menor en carne y aliento vivo, y volverá a estar presente el alma de sus composiciones, que interpretará un combo único reunido por Nieto: la cantante italiana Roberta Gambarini con la trompeta de Fabrizio Bosso y el piano de Kirk Lightsey. Concierto único en Europa.

Jóvenes talentos

Para descubrir a algunos de los brotes del jazz, no conviene alejarse en julio de San Javier. Sería una pena perderse la voz del batería Jamison Ross cuando deja las baquetas y se lanza a las baladas suaves. O volver a escuchar el cancionero 'Hollywood' del jazz en la voz embaucadora de Tony Desare, con temas como 'Fly me to the moon' o 'All of me', sobre todo si lo acompaña Antonio Serrano, la voz más seductora de la armónica.

Más imperdonable aún dejar pasar el milagro de Andrea Motis, la joven trompetista que se rifan en Europa, Japón y Estados Unidos. A los 23 años ya ha grabado con el sello Impulse!, donde lo hicieron John Coltrane y Duke Ellington. El festival contará con las voces dispares y personales de Jazzmeia Horn -27 años y talento para el hard bop y los espirituales-, Karen Souza -35 años y una voz grave y sensual- y Anna Luna, una referencia del jazz brasileño. Se hace hueco en el programa la revelación del soul de Nueva York, cuya vocalista logra el encanto del jazz de los setenta con versiones de Billy Preston y Al Green. Defendiendo el carisma del bolero cubano estará Tony Zenet, con una banda de altura para recrear uno de los cabarets caribeños de cuando la música hacía olvidarlo todo.