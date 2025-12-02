Chayanne volverá a Murcia en 2026

LA VERDAD Martes, 2 de diciembre 2025, 19:33 Comenta Compartir

Tras arrasar con todas las entradas en su anterior gira, Chayanne regresa a España para ofrecer en directo su 'Bailemos Otra Vez Tour 2026'. Ante la demanda de los últimos conciertos, se dará así una segunda oportunidad para quienes se quedaron sin entrada. El concreto en la Región de Murcia será parte de Murcia On y tendrá lugar el 28 de julio de 2026 en la plaza de toros de la capital. Las entradas estarán disponibles el miércoles 3 de diciembre en la web de Ibolele.

La gira dará comienzo en Almería el 8 de julio, en Córdoba estará el 10 de julio, el 12 lo hará en Madrid y el 17 en Tenerife. El 22 del mismo mes llegará a Barcelona y 2 días después, el 24, actuará en Benidorm (Alicante). El 26 de julio será el turno para Valencia, el 28 para Murcia y el concierto final de gira será en Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 1 de agosto.

Sobre el escenario sonarán sus grandes éxitos, junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.