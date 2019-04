Cepeda: «Escucho mucho punk; me fascina lo nuevo de Sum 41» Luis Cepeda, cantante y compositor natural de Orense. / lardiez El artista gallego presenta este viernes en el Auditorio El Batel de Cartagena 'Principios', su primer trabajo en solitario NATALIA BENITO MURCIA Miércoles, 10 abril 2019, 01:37

Ya hace dos años que Luis Cepeda (Orense, 1989) dejó atrás la academia de Operación Triunfo, su trampolín a la popularidad. Sin embargo, este tiempo no es suficiente para desligarse de la etiqueta de 'triunfito', aunque para el músico y compositor «ha llegado la hora de dejarlo de lado. Cada uno debe trabajar por su cuenta y procurar que la gente te siga a raíz de lo que haces nuevo. Estuve cinco meses sin salir de un estudio y creo que eso tiene más valor que nada». En su caso, «lo nuevo» es 'Principios', su primer disco en solitario, que presentará en Cartagena este viernes en el Auditorio El Batel, a las 21.30 horas -entradas entre 25 y 50 euros-.

Tras pasar en enero por la ciudad de Murcia, donde sintió el cálido cariño del público «como, por suerte, me ocurre en toda España», presenta este trabajo que, además de hablar de amor y desamor, «tiene un punto social. Hay un tema sobre los refugiados muy especial para mí». Antiguas composiciones y canciones propias elaboradas con la complicidad del productor y compositor David Sansebastián, conocido por su trabajo junto a India Martínez, Antonio José y María Parrado, que «van mejorando en cada concierto».

El artista disfruta de estos primeros meses de gira en solitario, agotando entradas en varias localidades. Meses «muy intensos, con mucho trabajo y muy felices. ¡Trabajar de lo que te gusta es un privilegio! En la gira, arropado por músicos y técnicos, me siento muy cómodo y disfruto muchísimo, tanto como el público».

En el concierto de Cartagena los fans podrán disfrutar de su trabajo al completo, que incluye una colaboración con Andrés Suárez, 'El silencio dijo sí' -«uno de los temas más bonitos del disco. Nos bebimos una botella de vino y la canción salió sola»-, y algunas de las versiones más apreciadas por el artista, que define su espectáculo como «un torbellino de emociones. Puedes pasar de reír a llorar en cinco segundos».

Nueve temas nuevos

El gallego compagina la gira con la reedición de su disco, que saldrá en mayo e incluirá nueve temas nuevos. Cepeda asegura escuchar «mucho punk americano e inglés», se siente «fascinado» con los nuevos temas de la banda canadiense Sum 41 y deja la puerta abierta a alguna canción más cañera en el futuro: «Veremos. No digo nada y lo digo todo. Quizá en alguna canción haya subidón». No obstante, el cantante no se olvida de sus referentes nacionales y sueña con colaborar con Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Pablo Alborán y Pablo López.