La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cécile McLorin Salvant este domingo en el Cartagena Jazz Festival. A.F.

Cécile McLorin Salvant regala una despedida soñada al 44 Cartagena Jazz Festival

Sensacional concierto de clausura para esta edición del festival con una artista y banda en permanente estado de gracia

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:08

Comenta

Las medias tintas solamente dejan folios caducos. Y los silencios, en ocasiones, retan como una meta oxidada al aceite, como un oleaje a la tabla ... de roble maduro, como una estrella fugaz a la eternidad. Cuando el otoño parece en calma, cuando el frío se resiste a aparecer, cuando los abrigos esperan con desconcierto en la estación de las idas y venidas. Cuando a la noche le invade la urgencia, los atardeceres se escapan entre los dedos como las cerillas en la nieve y al amanecer se le pone cara de refugio para los impacientes. Cuando un domingo de noviembre cualquiera se viste con la ropa de un desenlace para terminar revolviéndose en su propio cuerpo y erigirse como un memorable hasta pronto. Cuando hasta el inmenso mar que susurra al costado derecho del Auditorio El Batel parece callar para escuchar con atención, detalle, curiosidad y, finalmente, asombro. Cuando llega la última cita de la cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival. Cuando Cécile McLorin Salvant aparece sobre el escenario. Cuando sus músicos, no perdamos ni un segundo más antes de citar a este magistral conjunto formado por Sullivan Fortner al piano, Yasushi Nakamura en el contrabajo y Kyle Poole a la batería, se lanzan como un torbellino de terciopelo, un arreón de sutileza, una moneda al aire que cae constantemente de pie o mostrando su perfil más grato. Cuando se suceden los prodigios sin artificios, sin manierismos gratuitos, ni trucos de andar por casa, ni grandilocuencia servida en cuencos vacíos. Cuando cada uno de los elementos dispuestos riman, laten, respiran al mismo compás, en el mismo tono, en salvaje armonía y el hechizo se eleva, se mantiene, se queda vibrando sobre nuestras cabezas, como una gaviota varada que alcanza al fin su insondable destino. Cuando encajan las piezas con una facilidad pasmosa, como si lo imposible no fuese más que una cuestión de actitud y (montañas) de talento. Cuando todo esto sucede, y todo es todo, un concierto es un presente que empieza a andar descalzo sobre las dunas del mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  7. 7 La más grande entre las Magnas
  8. 8 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  9. 9 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  10. 10

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cécile McLorin Salvant regala una despedida soñada al 44 Cartagena Jazz Festival

Cécile McLorin Salvant regala una despedida soñada al 44 Cartagena Jazz Festival