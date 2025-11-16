Cécile McLorin Salvant regala una despedida soñada al 44 Cartagena Jazz Festival

Alberto Frutos Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Las medias tintas solamente dejan folios caducos. Y los silencios, en ocasiones, retan como una meta oxidada al aceite, como un oleaje a la tabla ... de roble maduro, como una estrella fugaz a la eternidad. Cuando el otoño parece en calma, cuando el frío se resiste a aparecer, cuando los abrigos esperan con desconcierto en la estación de las idas y venidas. Cuando a la noche le invade la urgencia, los atardeceres se escapan entre los dedos como las cerillas en la nieve y al amanecer se le pone cara de refugio para los impacientes. Cuando un domingo de noviembre cualquiera se viste con la ropa de un desenlace para terminar revolviéndose en su propio cuerpo y erigirse como un memorable hasta pronto. Cuando hasta el inmenso mar que susurra al costado derecho del Auditorio El Batel parece callar para escuchar con atención, detalle, curiosidad y, finalmente, asombro. Cuando llega la última cita de la cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival. Cuando Cécile McLorin Salvant aparece sobre el escenario. Cuando sus músicos, no perdamos ni un segundo más antes de citar a este magistral conjunto formado por Sullivan Fortner al piano, Yasushi Nakamura en el contrabajo y Kyle Poole a la batería, se lanzan como un torbellino de terciopelo, un arreón de sutileza, una moneda al aire que cae constantemente de pie o mostrando su perfil más grato. Cuando se suceden los prodigios sin artificios, sin manierismos gratuitos, ni trucos de andar por casa, ni grandilocuencia servida en cuencos vacíos. Cuando cada uno de los elementos dispuestos riman, laten, respiran al mismo compás, en el mismo tono, en salvaje armonía y el hechizo se eleva, se mantiene, se queda vibrando sobre nuestras cabezas, como una gaviota varada que alcanza al fin su insondable destino. Cuando encajan las piezas con una facilidad pasmosa, como si lo imposible no fuese más que una cuestión de actitud y (montañas) de talento. Cuando todo esto sucede, y todo es todo, un concierto es un presente que empieza a andar descalzo sobre las dunas del mañana.

La expectación era máxima como comprensible, hablamos de, entre otras cosas, una figura galardonada con varios premios Grammy por sus fabulosos álbumes 'WomanChild', 'For one to love', 'Dreams and daggers' y 'The window', publicados en una tremenda racha que va de 2013 a 2018, o el primer premio en el concurso internacional de jazz Thelonious Monk, entre otros, pero la artista francoestadounidense superó las expectativas en Cartagena con un concierto de los que te mantienen flotando sobre la butaca de inicio a fin. Y con un gusto exquisito a la hora de dejarse arrullar por el jazz, claro, pero también por el folk, el funk, la salsa, el son cubano, el pop, el reggae o el rhythm and blues, a través de interpretaciones donde la teatralidad, lo dramático y lo intenso, sumaban las dosis justas de delicioso espectáculo. Y con atención plena, sabiendo que en cualquier momento su garganta de fuego y miel, donde conviven la nostalgia y el volcán de Billie Holiday, Bessie Smith, Betty Carter o Sarah Vaughan, puede lanzar un zarpazo, un susurro o decenas de almas, pasadas y futuras, condensadas en una sola nota. En las teclas empapadas de luminosa nocturnidad de Fortner, en las intensas cuerdas de Nakamura, en las baquetas revoltosas de Poole y en la voz de McLorin, 'Ridin' high' no fue una canción sino un río que cruza una ciudad que quema como un desierto. 'The world is mean' no fue una canción sino un diabólico terremoto, una coreografía eléctrica, un tango clavado en la yugular. 'Obligation', interpretada exclusivamente por Salvant y Nakamura en un diálogo fascinante, no fue una canción sino un brindis de luna. 'Moon song' no fue una canción sino una cabaña en el árbol, una trinchera, un escondite, un campo pintado de verde y amarillo. La 'Puro teatro' de La Lupe no fue una canción sino un himno descalzo. 'Thunderclouds' no fue una canción sino una promesa cumplida. 'Un vestido y un amor', el diamante de Fito Páez, no fue una canción sino una estación sin trenes fantasmas, un nuevo punto de partida, la única bandera que importa. 'Second guessing' no fue una canción sino un acto de memoria en celo, un desvelo que sueña, una oración pagana. Y el cierre con 'The trolley song', recuerdo cinematográfico a la inolvidable 'Cita en St. Louis', fue una fiesta gloriosa en su intimidad. Así, el último concierto de este año en el Cartagena Jazz Festival no fue una simple despedida, si es que tal cosa existe, sino el nacimiento diligente de un precioso recuerdo.

