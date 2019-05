La Casa Azul, Kuve y Ayoho actuarán en el Welcome Summer Mar Menor Presentación del evento, este jueves. / Estrella de Levante El festival, que se celebrará el 22 de junio en La Manga, se completa con los pinchadiscos Elliott Lion, de Editors, Carrie Palmer, Solar y Me & The Reptiles LA VERDAD Jueves, 23 mayo 2019, 16:29

La Casa Azul encabezará la tercera edición del festival Welcome Summer Mar Menor, que se celebrará el 22 de Junio en la discoteca Trips Summer Club de La Manga. El grupo liderado por Guille Milkyway estará acompañado por dos bandas murcianas: Kuve, presentando su último disco 'Castillos de Fuego', y Ayoho, recientes ganadores de la nueva edición del Murcia Joven.

El resto del cartel estará formado por diferentes djs, entre los que destaca Elliott Lion de la banda Editors. También estarán Carrie Palmer, Solar Djs y Me & The Reptiles. La discoteca Trips abrirá sus puertas a partir de las 19.30 horas para disfrutar de una tarde noche llena de música, ocio y diversión. Además, los primeros en entrar tendrán una cerveza gratis.

Como novedad, a partir de la 13 horas, en el restaurante Maloca, situado en la playa de la Manga, se celebrará el Welcome on the Beach, un festival gratuito de anticipo para calentar motores a orillas del mar.

Las entradas para el festival ya están a la venta con un precio de 15€, que subirá a 19€ en taquilla.