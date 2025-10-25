La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lydia Martín, con su premio.

La cartagenera Lydia Martín, tercera en el festival San Remo Senior

La cantante se coló entre los diez finalistas del certamen, en el que había representantes de 17 países

LV

Murcia

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:49

Comenta

La cantante Lydia Martín terminó tercera en la categoría de cantautor en la final del festival San Remo Senior que se celebró en Italia este sábado. Entre los más de 500 participantes, la canción de la cartagenera gustó a público y jurado de este certamen y se coló entre las diez mejores, que llegaron hasta la última fase del concurso. «Hemos llenado de español la final de San Remo Senior», destacaba la cantante, junto a otros participantes, minutos antes de volver a subirse al escenario para interpretar, esta vez en la final, la canción 'Huellas'.

«Se trata de una balada potente que habla de las personas que ya no están con nosotros, pero que nos acompañan cada día», destacaba Martín antes de partir hasta el país vecino para participar en este concurso. Con este tema, la cartagenera se presentó en España al Benidorm Fest, el evento en el que se elige la canción que representa al país en Eurovisión. Aunque allí no consiguió ser seleccionada, sí que le ha permitido viajar hasta Italia para mostrar el poder e intensidad de su voz y su actuación sobre el teatro, al que subió con un vestido de color azul hecho por una emprendedora de Cartagena, participante del programa de la Agencia de Desarrollo Local.

Este certamen, paralelo al Festival de San Remo del que sale elegido cada año el candidato de Italia a Eurovisión, está destinado a mayores de 34 años que quieren abrir su música al mundo y alzarse con un premio en las categorías de intérprete o cantautor en el afamado Teatro de la Ópera. «Es toda una experiencia poder cantar en este escenario, que abre las puertas a artistas de todo el mundo, solo somos dos españolas», detalló Martín.

