Carmesí presenta 'Tiro al plato', un disco que marca un punto de inflexión en su carrera

El nuevo álbum de la artista muestra su salto hacia un sonido más indie alternativo, sin perder la raíz pop que siempre la ha caracterizado

LA VERDAD

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Carmesí presenta 'Tiro al plato', un disco que marca un punto de inflexión en su carrera. Este nuevo trabajo es el resultado de una búsqueda personal y musical hacia un sonido más indie alternativo, que conserva la sensibilidad del pop pero se adentra en un territorio más experimental y emocional.

El álbum desarrolla la idea de apuntar hacia dentro para poder disparar hacia fuera. Habla de enfocar la mirada en uno mismo, seguir la intuición y avanzar sin dejarse arrastrar por el ruido, las comparaciones o las expectativas. También es un lugar seguro: canciones que buscan calmar la ansiedad propia y la de las personas que más queremos, y que encuentran apoyo en los vínculos que sostienen: una madre, una amistad, un amor, alguien que te recuerda quién eres cuando todo se tambalea.

El álbum ha sido producido por Carmen Molina (Carmesí) junto a Bela Transa, Pepe Ludeña, Mario Vigara, Raúl de Lara y Guille Mostaza, y supone también su debut como coproductora, consolidándose como hilo conductor y fuerza creativa del proyecto. Cada productor aporta una textura distinta, pero el conjunto mantiene una coherencia sonora que refleja el crecimiento y la identidad artística de Carmesí.

'Tiro al plato' desarrolla la idea de apuntar hacia dentro para poder disparar hacia fuera. Es un disco que invita a mirar hacia uno mismo, seguir la intuición y avanzar sin dejarse arrastrar por el ruido, las comparaciones o las expectativas.

«Es un álbum que nace de la necesidad de entenderme y de transformar la duda en impulso. Quería hacer canciones que calmarán la ansiedad, mía y de las personas que quiero, y que sirvieran como refugio», explica Carmesí.

El resultado es un álbum honesto, emocional y visual, que combina guitarras, texturas analógicas y una energía que se mueve entre la introspección y la catarsis. Su sonido conecta con la nueva escena del pop alternativo nacional, cercana a artistas como Carlos Ares, Natalia Lacunza, Amaia, Shinova, Belén Aguilera, Viva Suecia o Rigoberta Bandini, pero con una voz propia inconfundible.

'Tiro al plato' reafirma a Carmesí como una de las voces más prometedoras y auténticas del panorama indie actual y está disponible en todas las plataformas desde este viernes.

