Da Capo, un puente entre los jóvenes y la música clásica A través de conciertos, charlas y un podcast, el violonchelista Miguel Baró pretende dar a conocer a los compositores olvidados

Lía Guillén Martes, 25 de noviembre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Desde que Miguel Baró descubrió en Madrid al fallecido compositor murciano Agustín Rubio, decidió que debía hacer algo para ayudar a los jóvenes a conocer su pasado musical. Fue en 2022, mientras estudiaba en la capital, cuando su profesor de violonchelo le habló de este compositor, de gran prestigio en su época y ahora prácticamente olvidado. A partir de ese momento, Baró pensó que era necesaria una plataforma que reivindicara a los compositores de la Región, «poco valorados y poco conocidos aquí». Así nació Da Capo, nombre tomado del lenguaje musical, que significa volver al principio o a empezar, como metáfora de un regreso a la música clásica, pero de una manera diferente.

Con el tiempo, aquel propósito inicial se transformó en otros más ambiciosos, como acercar la música clásica a los jóvenes, dar espacio a mujeres compositoras o ampliar la variedad de obras que se interpretan en los conciertos de esta disciplina. El violonchelista y creador de este proyecto tiene 27 años y ha podido observar cómo la mayoría de gente de su edad no escucha nunca este género. Los datos del Ministerio de Cultura confirman que solo el 3,6% de los jóvenes entre 15 y 19 años, y un 2,7% en el caso de la franja de 20 a 24, acude a conciertos de música clásica. Además, la media del público asistente a estos espectáculos en España es de 50 años, la más alta de Europa.

La media del público asistente a los conciertos de este género en España es de 50 años, la más alta de Europa

Convencido de que el propio término que se utiliza para catalogar esta disciplina no es el adecuado, el creador propone cambiarlo: «La palabra clásico y todo lo del clasicismo surge en una época a finales del XIX en la que se le quería poner nombre a todo y todo llevaba una carga política y social muy grande. Entonces, el clasicismo se asoció a una clase social». Por eso, para intentar llegar a otro público, Da Capo cambia este término por 'música integral', siguiendo la definición la de RAE, «que comprende todos los elementos o aspectos de algo», ya que para Baró «dentro de este concepto entran Beethoven o Mozart, pero también las bandas sonoras, cualquier música que esté compuesta para instrumentos acústicos».

Mujeres silenciadas

Otra de sus metas es reivindicar la figura de la mujer en este mundo históricamente dominado por hombres. Según datos de Naciones Unidas, solo el 5% de las orquestas de todo el mundo incluyen obras de compositoras en su repertorio. Da Capo no es una orquesta, sino un grupo de cámara, y el instrumentista quiere dar voz a esas mujeres silenciadas. «Cada vez hay más directoras e intérpretes, pero las obras compuestas por mujeres todavía no son reconocidas», denuncia. Según el fundador de Da Capo, en el mundo de la música persiste el típico juicio de «si no se ha tocado antes por algo será». En este sentido, subraya que las biografías de algunas compositoras revelan que «estaban totalmente silenciadas o incluso firmaban las obras con seudónimos de hombre». También relata que en sus estudios de música nunca le enseñaron obras compuestas por mujeres, hasta que él mismo empezó a investigarlas. «El primer sorprendido fui yo», confiesa, al descubrir piezas que consideró «incluso mejores que muchas de Beethoven o Mozart». Su apuesta por visibilizarlas también generó críticas en redes sociales, pues llegaron a acusarle de «arrastrar la música al fango».

Según Naciones Unidas, solo el 5% de las orquestas de todo el mundo incluyen obras de compositoras en su repertorio

Da Capo tiene como objetivo llegar a quienes «nunca han ido en su vida a un concierto de música clásica». La propuesta busca acercar la «música integral» a los jóvenes murcianos desde una perspectiva distinta: «En Da Capo nunca hemos tocado a Mozart ni a Beethoven, ni lo haremos». A través de diferentes ciclos de conciertos en la capital, charlas y su podcast de divulgación cultural en Onda Regional –la programación de Da Capo se puede consultar en su web, dacapomurcia.com–, quiere conectar a los jóvenes con la 'música integral', pero también a los murcianos con una parte de la cultura desconocida y poner en valor a todas aquellas compositoras silenciadas durante la historia.

Reporta un error