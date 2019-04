El cantante Reke actuará junto a la Sinfónica de Cartagena en el Auditorio El Batel Reke. LA VERDAD Jueves, 18 abril 2019, 01:47

El Auditorio El Batel de Cartagena acogerá el próximo viernes 10 de mayo el concierto 'Reke Sinfónico'. En él, el cantante cartagenero Reke hará un recorrido por las canciones más destacadas del pop-rock nacional e internacional desde los 90 hasta la actualidad en versión sinfónica, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Cartagena.

Reke se dio a conocer tras su paso por el programa de televisión 'Operación Triunfo', y ha compartido escenario con artistas como Mónica Naranjo, Sergio Dalma, David Bustamante y Rosario Flores, entre otros. También ha participado en musicales como 'Flash Dance' y 'Jesucristo Superstar'.

Reke aseguró ayer, durante la presentación del concierto en Cartagena, que será una cita musical «muy divertida», en la que sonarán temas como 'Eloise' y 'Show must go on'.

Las entradas para el concierto, que dará comienzo a las 20.30 horas, cuestan entre 10 y 15 euros, y ya se pueden adquirir en las taquillas de El Batel y en la web (https://auditorioelbatel.es/).