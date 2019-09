El cantante Blas Cantó se reencuentra con sus fans murcianos en El Corte Inglés Blas Cantó, en una foto de archivo. / Vicente Vicéns / AGM El cantante, natural de Ricote, firmó discos y posó junto a sus seguidores en el centro comercial de la avenida de la Libertad de la capital LA VERDAD Martes, 10 septiembre 2019, 21:06

El cantante murciano Blas Cantó fue este martes una vez más profeta en su tierra. Numerosos fans acudieron a la firma de discos que se celebró en la planta de juventud de El Corte Inglés de la avenida de la Libertad. El artista nacido en Ricote promocionó su nuevo disco 'Complicados' y se hizo fotos sin parar durante más de dos horas junto a sus seguidores, que desde primera hora de la tarde ya formaban cola en el centro comercial.

Blas Cantó nació el 26 de octubre de 1991 en Ricote. Mientras unos dibujaban, bailaban o hacían deporte, él, desde muy niño, eligió cantar, siempre tomándoselo muy en serio. A los cuatro años, empezó a tomar clases en la escuela de música y pasado un tiempo se adentró en los entresijos del piano y de la trompeta en el Conservatorio de Murcia. Mientras Blas se criaba entre maestros, discos, radios y micrófonos, crecía en él el deseo de ofrecerse a un cada vez más amplio abanico de público.

Cuando Blas llegó a Madrid en busca de nuevos horizontes, conoció a Magí Torras con quien empezó a hablar de proyectos musicales. Mientras, apareció en el mercado One Direction. Blas sigue pensando hoy que Auryn y One Direction coincidieron en el tiempo de forma totalmente casual, quizá porque su generación lo precisaba. Coincidiendo con el fin de la etapa en la 'boyband' española, Blas Cantó participó y ganó en el programa de televisión 'Tu cara me suena', que además le permitió descubrir cosas que él nunca sospechó que pudiera llegar a hacer, como la versatilidad de su voz y también su capacidad interpretativa.