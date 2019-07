Cancelado el concierto de Quique González en Murcia por problemas de salud Cartel difundido con motivo de la cancelación del concierto. / Las Noches del Malecón El importe de las entradas será devuelto a partir del próximo miércoles LA VERDAD Murcia Sábado, 6 julio 2019, 16:03

El concierto de Quique González, uno de los más esperados de 'Las Noches del Malecón', fue cancelado a última hora por problemas de salud del cantante. Así lo anunciaron tanto el propio evento como el artista a través de sus redes sociales. En concreto, el artista sufre un proceso infeccioso-inflamatorio de las vías respiratorias altas que le ha provocado una afonía intensa, por lo que los médicos le recomiendan no actuar este sábado. El importe de la entrada de la actuación, que estaba prevista para este sábado a las 22.00 horas, será devuelto a partir del próximo miércoles.

«Siento muchísimo tener que cancelar el concierto de esta noche en Murcia. Me hice daño al final del estreno en Torrelavega y la acumulación de cansancio y la infección de los últimos días me hizo llegar al límite ayer en Huercasa. No pude estar al 100% y mi voz ha dicho basta y no puedo estar en plenitud de condiciones», explicó el artista madrileño sobre sus dos últimos conciertos, que eran los primeros en más de año y medio. En su lugar, 'Las Noches del Malecón' ofrecerá, a partir de las 21.30 horas y de manera gratuita, una actuación de Fernando Rubio & The Inner Demons y Alv McMartin, los artistas que iban a acompañar a Quique González. La zona gastronómica, disponible durante toda la semana, se abrirá al público a las 20.30 horas.

Comunicado de Quique González sobre la cancelación del concierto. / Quique González

A partir del próximo miércoles 10 de julio se pondrá en marcha la devolución de las entradas. Quienes las compraron por internet la recibirán de forma automática. En cambio, el importe de las entradas físicas será devuelto en el mismo punto donde fueron adquiridas. «Es la primera vez que suspendo un concierto por este motivo y me siento fatal por todos los que estabais esperando el show en Las Noches Del Malecón», lamentó el cantautor. En el comunicado, Quique González también prometió volver pronto a Murcia para quitarse «este mal sabor de boca», y concluyó disculpándose: «Muchas gracias por la comprensión, os pido disculpas por las molestias que os pueda ocasionar».