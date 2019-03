El dj canadiense Tiga se suma al Warm Up Tiga, en una imagen promocional. / LV El también productor llega al festival murciano «con su facilidad para convertir cualquier sesión en una auténtica fiesta» EFE Murcia Lunes, 11 marzo 2019, 11:53

El productor y dj canadiense Tiga ha sido anunciado este lunes como nueva confirmación a la larga lista de músicos que actuarán los días 3 y 4 de mayo próximos en La Fica de Murcia, informa la organización.

Conocido porque hace diez años imitó en la portada de su disco 'Sexor' la mítica carátula del 'In Your Mind' (1977) de Bryan Ferry, ha recorrido los escenarios de más de 25 países y tras publicar en 2018 'Blessed EP, PT. 1', llega al festival murciano «con su facilidad para convertir cualquier sesión en una auténtica fiesta», añade la fuente.

El festival se inicia el viernes 3 de mayo encabezado por Two Door Cinema Club y The Jesus And Mary Chain. La segunda jornada -la del sábado 4 de mayo- estará liderada por Noel Gallagher's High Flying Birds, los madrileños Vetusta Morla, Teenage Fanclub, La Casa Azul, Second, La M.O.D.A y el recién confirmado Tiga.