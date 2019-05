La buena música no tiene edad La Plata, durante su actuación en la plaza de los Apóstoles. / E. B. / AGM El grupo La Chica Charcos & The Katiuskas Band invita a los niños a su particular 'isla' musical en un animado concierto. El escenario 'Somos Familia', dirigido al público infantil, vuelve a acoger la propuesta más divertida y colorida del festival murciano ROSA MARTÍNEZ Lunes, 6 mayo 2019, 10:29

Poco Polaco, Coco Locato, Pichi Pichona y la Chica Charcos. Podrían ser los apodos de los personajes de una serie de dibujos animados, de una película para niños o de un cuento ilustrado, pero no. Son los nombres artísticos de los componentes de La Chica Charcos & The Katiuskas Band, el grupo programado por el Warm Up Estrella de Levante para llenar de «color», «buen rollo» y «felicidad» el escenario 'Somos Familia' en la última jornada de conciertos matinales del festival.

El escenario que la cita musical viene dedicando al público infantil y familiar desde su primera edición recibió el sábado el entusiasmo y la imaginación de la propuesta de Pepi Calzaslargas & La banda pirata, con la que disfrutaron decenas de padres, abuelos y niños. En la jornada de ayer fue La Chica Charcos & The Katiuskas Band quienes hicieron las delicias de los más pequeños.

El grupo albaceteño ofreció un «concierto conciertaco», como ellos mismos definieron, en el que presentaron las canciones de su último disco, 'Mi isla', sin olvidar otros temas de su repertorio. Todos con un mensaje en positivo. «Nuestro 'leitmotiv' es que cada uno sea como quiera ser», expresaron.

Los pequeños disfrutaron de rumbas, canciones de rock y estilos muy diversos de música, al que se unió, «el estilo feliz», en palabras de Coco Locato, a la guitarra. La Chica Charcos nació hace poco más de tres años como un proyecto de teatro que actualmente combina escena y música. Además de 'Mi isla', tiene publicado el libro-disco infantil 'Un elefante en mi lavadora', con cuyo espectáculo ha girado por varios puntos de la Región.

'Lo mejor de todo', 'Sube aquí' y 'Tarantino' fueron algunas de las canciones con las que la banda animó a los niños durante más de una hora de concierto en el murciano jardín de la Fama.

No fue la única actuación de la jornada. Apagada ya la música en La Fica, el festival despidió su tercera edición en el centro de la ciudad. El público volvió a responder gratamente -aunque en menor número que en la jornada del sábado- a los directos programados tanto frente al Teatro Romea, en la plaza de igual nombre, como a espaldas de la Catedral, en la plaza de los Apóstoles.

En la primera, Flamingo Tours, banda de soul y rockabilly procedente de Barcelona, fue la encargada de romper el hielo. Le seguirían la propuesta de Alexanderplatz, nombre bajo el que figura el murciano Alejandro Martínez, compositor y guitarrista de Klaus&Kinski, con dos EP publicados, 'Contrarreforma' y 'Muera usted mañana'; y Sister Cokie, banda de rhythm & blues y soul londinense.

Más bandas

En la plaza de los Apóstoles, la música tuvo como protagonistas a otras tres bandas invitadas. Sobre el escenario, los valencianos La Plata, quienes ya estuvieron en la pasada edición del festival con su primer disco, 'Desorden', caracterizado por sonidos pop y en el mercado bajo el sello Sonido Muchacho; los granadinos Apartamentos Acapulco, con seis trabajos editados y de visita en Murcia en varias ocasiones; y Piyama, proyecto de Aarón Sáez (de Varry Brava) y Wini Two, con el que el dúo «jugó en casa». 'Carmesí', 'Mandala' y 'Samba' son algunas de las canciones que conforman su repertorio, con el que animaron a bailar a quienes disfrutaron del Warm Up hasta el último minuto.