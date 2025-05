Belén Ayuso, del reguetón a predicar la palabra de Dios

Natalia Benito Miércoles, 14 de mayo 2025, 00:34 Comenta Compartir

La murciana Belén Ayuso (1995) siempre sintió pasión por la música, aunque lo suyo era el reguetón y se formó con Edith Salazar –profesora de técnica vocal y canto en 'Operación Triunfo' 4 y 5–. «Cantaba de todo, pero es verdad que me tiré más por ese camino, porque de joven me encantaba la fiesta». Sin embargo, su vida y, posteriormente su carrera musical, dio un giro de 180º.

«Pasé por una depresión muy fuerte y no había nada que me sanara. Una vez que toqué fondo, pero fondo, fondo, de verdad, cuando pensaba que de verdad me moría, busqué a Dios y él me encontró, me sacó de la oscuridad», explica la cantante sobre un hecho crucial de su vida. «Ahora me dedico a él enteramente, predico su palabra», dice la artista centrada en el pop cristiano, que ha compuesto temas como 'Jesucristo basta', 'Existe vida ahí', 'Inexplicable' y 'Viviré para ti' y que actuará como artista invitada en el concierto de la cantante cristiana estadounidense Christine D' Clario, esta tarde a las 19.00 horas, en el Auditorio Murcia Parque. «Conocía a Christine porque ella lleva muchos años predicando con sus canciones y tiene mucha relevancia en todo el mundo. Estoy muy contenta de cantar en su concierto. Además, hablaré un poquito también», cuenta la compositora murciana, que suele aprovechar su contacto con el público para compartir su experiencia: «Desde que Dios me salvó no suelo tener dudas. Si en algún momento he tenido la más mínima duda, si alguna vez no me siento suficientemente válida, fuerte, o algo no me sale como pensaba, Dios siempre me confirma que lo estoy haciendo bien. No obstante, todo el mundo tiene alguna vez dudas, hasta Jesús las tuvo cuando estaba en la cruz».

Belén Ayuso, que cantó delante del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa en 2023 –«una experiencia que hay que vivir, aunque pasé muchos nervios porque para mí lo que hago conlleva mucha responsabilidad»–, considera que «se tiende a pensar que la música cristiana es aburrida pero no es así, hay muchos cantantes que le cantamos a Dios con música fresca, actual y con un mensaje directo. Es muy importante, como jóvenes y como instrumentos de Dios que somos, que llevemos ese mensaje directo a los jóvenes».

Temas

Música