Café Quijano presentará 'Miami 1990–Tour 2026' en Cartagena. P.S. / EFE

El Batel de Cartagena acogerá un concierto de Café Quijano en enero de 2026

La temporada otoño-invierno incluye otras actuaciones como las de Bublé Christmas Tribute y Maldita Nerea

LA VERDAD

Cartagena

Martes, 12 de agosto 2025, 23:18

La programación 2025-2026 del Auditorio El Batel sigue incorporando nuevos espectáculos a la temporada otoño-invierno. Los últimos en sumarse han sido: Bublé Christmas Tribute, que podrá disfrutarse el 28 de diciembre; Café Quijano, que ofrecerá su concierto el 24 enero; y Maldita Nerea, que actuará el 7 de marzo. Las entradas están disponibles en la taquilla de El Batel y en la web auditorioelbatel.es

El Batel incorpora a su programación el espectáculo más elegante de la temporada, Bublé Christmas Tribute, que podrá disfrutarse el 28 diciembre. Un concierto que rinde homenaje al inconfundible estilo de Michael Bublé, con una 'big band' de 17 músicos, una voz solista de gran presencia escénica y un programa que combina los clásicos navideños más populares, con una estética vintage inspirada en el Hollywood de los años 40.

Además, regresa a El Batel Café Quijano, y lo hace para presentar 'Miami 1990-Tour 2026'. El 24 de enero se podrá presenciar en el auditorio cartagenero un viaje trepidante a través de los veinticinco años de éxitos del grupo, que siguen presentes en varias generaciones. Canciones que continúan la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con 'La taberna del buda' (2001) y, posteriormente, a la colección de historias contadas y cantadas en su último álbum 'Manhattan' (2021).

El homenaje al estilo de Bublé contará con una 'big band' de 17 músicos en escena y una estética inspirada en el Hollywood de la década de los 40

Y también visitará El Batel Maldita Nerea con 'Origen: El Camino de las Canciones', un viaje acústico para descubrir las raíces de la música del grupo. Un espectáculo completamente distinto, donde la improvisación y el público son los protagonistas. Maldita Nerea guiará al público en un recorrido íntimo y emotivo a través de la génesis de su arte, una ruta fascinante desde el silencio hasta la melodía, según informó la web consistorial.

