The Jesus and Mary Chain se suma al cartel del Warm Up La banda escocesa The Jesus and Mary Chain, en una fotografía de archivo. / Promo La banda escocesa, «un claro referente de la escena independiente británica de los 80 y 90», visitará por primera vez la capital del segura EFE Murcia Jueves, 7 marzo 2019, 11:49

La banda escocesa The Jesus and Mary Chain se suma al cartel del festival Warm Up Estrella de Levante, que se celebra en Murcia el 3 y 4 de mayo, del que también forman parte artistas como Noel Gallagher's High Flying Birds, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla o Teenage Fanclub.

Según informaron fuentes de la organización del festival, The Jesus and Mary Chain, que actuará por primera vez en la capital del Segura, es un «claro referente la escena independiente británica de los 80 y 90».

En 2017, 19 años después de su último disco, volvieron con 'Damage and Joy', un álbum que recuperaba los muros de guitarras distorsionadas y el humor negro marca de la casa que ha marcado a varias generaciones de músicos.