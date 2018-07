La australiana Sarah McKenzie y el blues británico de Nine Below Zero, en Jazz San Javier LA VERDAD MURCIA. Viernes, 20 julio 2018, 08:39

La pianista y cantante australiana Sarah McKenzie vuelve hoy a San Javier para confirmar una carrera que la avala, con solo 28 años, como uno de los nuevos valores del jazz internacional. Formada en Estados Unidos y afincada en París, Sarah McKenzie, a la que se ha comparado con Diana Krall, acaba de publicar su cuarto disco, 'Paris in the rain'.

McKenzie aporta un aire fresco y moderno al sonido de los años cincuenta popularizado por Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o Nat King Kole, y al que rinde tributo con el tema 'Onward and Upward', en un disco en el que muestra su lado más intimista con temas como 'Triste', de Antonio Carlos Jobim, entre otros.

La segunda parte de la noche estará dedicada al lengendario grupo británico Nine Below Zero, fundado en Londres en 1977 bajo la influencia del blues de Chicago, que tras pasar por diferentes etapas se reinventó en 2015 introduciendo nuevos instrumentos y una cantante. A las 21.30 en el Parque Almansa (15 euros).