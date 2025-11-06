La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio García, cantante de Arde Bogotá, en primer plano durante una de las actuaciones de la banda cartagenera. Pablo Sánchez / AGM

Arde Bogotá traslada sus conciertos de Oporto, Lisboa y Milán a recintos con más aforo «para que quepa todo el mundo»

Las actuaciones de México, Chicago, Bruselas y Berlín han agotado todas las localidades

EP

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

Arde Bogotá arranca este domingo su primera gira mundial y lo hace anunciando que cambiará los recintos en los que iba a ofrecer sus conciertos en Oporto, Lisboa y Milán por otros con más aforo después de que se agotaran las localidades en unas semanas «para que quepa todo el mundo».

Así, la banda cartagenera tocará ahora en el Superbock Arena de Porto, en Sagres Campo Pequeño, en Lisboa, y en Fabrique, en Milán. Las entradas están ya a la venta en www.exoplaneta.es

Además de estas ciudades, los conciertos de México, Chicago, Bruselas y Berlín han agotado todas las localidades disponibles en apenas unas semanas desde la apertura de venta.

Un antes y un después

Este domingo, Arde Bogotá subirá al mítico escenario del Lunario de Ciudad de México, punto de partida de un viaje que llevará su música por el mundo y que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.

Esta gira marca un antes y un después en la trayectoria de Arde Bogotá. La banda cambia las carreteras por los aviones para llevar su música a nuevos horizontes, en un recorrido que abarca 9 países y 13 ciudades entre América y Europa: Ciudad de México, Miami, Chicago, Nueva York, Medellín, Bogotá, Lisboa, Oporto, Londres, París, Bruselas, Berlín y Milán.

Arde Bogotá apuesta en esta gira por la energía de las salas, espacios donde la cercanía y la conexión con el público se viven al límite. En apenas unos años, han pasado de los pequeños escenarios de su Cartagena natal a llenar estadios y arenas dentro y fuera de España.

