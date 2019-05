Agotados los abonos del Warm Up a dos días de que el festival abra sus puertas en La Fica Colocación de pulseras de forma anticipada, este martes. / LV Su programación paralela continúa esta noche en diversos espacios de la ciudad de Murcia EP Murcia Miércoles, 1 mayo 2019, 18:55

El Warm Up Estrella de Levante cuelga el cartel de «abonos agotados» por segundo año consecutivo. El festival murciano, que abrirá las puertas del recinto La Fica, sede principal del festival, en apenas 48 horas, consiguió agotar más de 25.000 abonos. Los asistentes disfrutarán este fin de semana de los conciertos de artistas como The Jesus & Mary Chain, Noel Gallagher's High Flying Birds, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla y Amaia.

La organización colgó el cartel de 'abonos agotados' a través de sus perfiles en redes sociales, aunque matiza que todavía quedan algunas entradas (menos de 1.000) de día a la venta. Están disponibles en warmupfestival.es y Eventbrite, según informaron fuentes del evento en un comunicado.

En esos mismos perfiles en redes sociales el hashtag '#WARMUP2019' está reflejando a diario las actividades y conciertos gratuitos que el festival organiza, en colaboración con instituciones públicas y privadas, por toda la ciudad de Murcia.

Este mismo miércoles por la noche será el turno del concierto de Guadalupe Plata en Teatro Circo y de Rayo en La Yesería. Se espera que pasen por estas actividades más de 15.000 personas a lo largo de toda la semana y más de 65.000 por un recinto que también acogerá este jueves -fuera de la programación del festival- un concierto de Izal.