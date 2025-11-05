La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ife Ogunjobi

El afrobeat de Ife Ogunjobi, esta tarde en el Cartagena Jazz Festival

LA VERDAD

Cartagena

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:58

El Cartagena Jazz Festival pondrá a bailar a Cartagena este jueves por la tarde con el trompetista Ife Ogunjobi, que presenta su trabajo en solitario a las 20.30 horas en el salón de actos del Centro Ramón Alonso Luzzy. El artista regresa al municipio tras su actuación en la última edición de La Mar de Músicas con su banda Ezra Collective. Las entradas cuestan 10 euros.

El trompetista es «una de las figuras emergentes más importantes del jazz británico actual», explicó Eugenio González, el director del festival. «Ya compartimos grandes momentos con el artista este verano en La Mar de Músicas con el concierto de Ezra Collective, esta gran banda que actualmente llena estadios en Reino Unido y que consiguió el prestigioso premio Mercury Prize 2023», añadió el responsable del evento, organizado por el Ayuntamiento.

Ife Ogunjobi es un músico londinense de padres nigerianos cuya música es una fusión de los sonidos que lo rodearon. Criado en el sureste de Londres, su entorno ha enriquecido su música con diversos géneros como el jazz, el afrobeat y el hip-hop. Influenciado por artistas como Fela Kuti, Erykah Badu y Roy Hargrove, su concepto musical rompe las barreras entre los diferentes géneros musicales y plasma su sonido auténtico.

La programación de este jueves se completa con una 'jam session' en Mr. Witt Café, una de las sedes del festival. AHR Trío, la agrupación formada por Raúl Pérez al piano, Antonio Peñalver al contrabajo y Hermes Alcaraz a la batería hará vibrar al público de Cartagena. El concierto arrancará a las 21.30 horas y las entradas se pueden adquirir a 5 euros en el propio local o reservar en el teléfono 619123627.

