Música para tres obras de la Academia de San Fernando El compositor ceheginero Andrés Fernández Abellán estrena una pieza inspirada en cuadros de su colección en un concierto en la institución madrileña

Natalia Benito Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:18

Con la obra 'Tres imágenes de San Fernando' el compositor ceheginero (1999) Andrés Fernández Abellán ha querido homenajear a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, espacio en el que este viernes sonó esta pieza por primera vez en un concierto muy especial para este músico y compositor formado en el Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel.

«El curso pasado estuve realizando un máster de Composición Musical con Nuevas Tecnologías en la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) y por tener uno de los 13 mejores expedientes académicos de mi promoción he tenido la oportunidad de componer y ahora estrenar una obra en la Real Academia de Bellas Artes», explica con orgullo Abellán.

Ampliar 'La Riva dei Schiavoni en Venecia' Bassano. Academia San Fernando

Cuando recibió la noticia, tras pensarlo bien, decidió dedicarle la composición a la prestigiosa institución que acogió este recital que se puede revivir en el canal de Youtube de la universidad UNIR. «La obra está dividida en tres movimientos y cada uno de ellos habla de un cuadro que se encuentra en la academia», indica el de Cehegín: «Yo describo cada cuadro componiendo bajo el estilo de la misma época a la que pertenece».

El primer movimiento, basado en 'La Riva dei Schiavoni en Venecia' (Leandro da Ponte Bassano), evoca la estética renacentista italiana con armonías modales y polifonía imitativa. «Lo que vemos en este cuadro es una representación sobre el comercio y la vida cotidiana en Venecia. A nivel compositivo y estilístico es más modal, un tipo de lenguaje que también uso después, y contrapuntística, una técnica compositiva que se refiere a la suma de distintas voces pero todas ellas realizando la misma melodía, representando ese bullicio que podemos encontrar en el cuadro. La obra tiene una parte más coral, propia de la música sacra también de la época, que representa cómo aunque cada uno hace su vida pertenecemos a una sociedad y buscamos encajar entre nosotros para poder convivir».

Ampliar 'Roma' de Joaquín Sorolla. Academia San Fernando

El segundo movimiento, inspirado en 'El Entierro de la sardina' (Francisco de Goya), incorpora elementos de la jota murciana en un estilo romántico. «Lo elegí tanto por la admiración que siento hacia Goya como por la oportunidad de experimentar con música de esta época, de mitad del siglo XVIII e inicios del XIX», asegura. «Por otro lado, es un cuadro que habla del Entierro de la sardina. Al ser murciano, tenía que estar. Aunque no se refiere a la fiesta murciana, yo lo he extrapolado a través del lenguaje romántico y utilizando la cadencia frigia, que es muy típica también de la música española, pero con el tempo propio de una jota murciana para emular ese carácter festivo», dice el creador de esta obra, que explica que en el cuadro se centra en un baile.

Cierre circular

El tercer y último movimiento parte de 'Roma' (Joaquín Sorolla) y adopta el carácter impresionista mediante una siciliana de tintes evocadores. «Lo elegí por varias razones. Una de ellas es porque aquí ya vamos al impresionismo, que es mi estilo favorito, en el que más cómodo estoy. También, para darle coherencia a la obra, ya que empiezo y termino en Italia. Aquí con un lenguaje modal mucho más avanzado pero que bebe de influencias del Renacimiento», aclara el autor sobre la manera en la que le da a la obra una forma circular. Para interpretar este cuadro musicalmente «cojo el tiempo de la siciliana, la danza más lenta de origen italiano». «Este cuadro no representa ninguna fiesta. Aquí vemos una casa de Roma. Como la siciliana es más lenta, aporta un carácter más introspectivo y personal», añade.

'El Entierro de la Sardina' de Goya. Academia San Fernando

Así se cierra una obra compuesta para quinteto de flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano. En directo, fue interpretada por primera vez por el grupo Modus Novus, bajo la dirección de Santiago Serrate.

