Música y pintura, un jeroglífico para la neurociencia El violista Octavio de Juan hijo diserta hoy en el Museo de Bellas Artes de Murcia sobre su faceta de investigador de la «pictomusicadelfia»

Octavio de Juan Ayala, historiador del arte, profesor de viola en el Conservatorio Profesional de Alicante y neurocientífico, llega a la Redacción de LA VERDAD con su inseparable maletín. El hijo de Octavio de Juan, crítico musical de LA VERDAD desde 1962 y fundador de la Asociación Pro Música Murcia, fallecido en 2022, causa revuelo al mostrar el instrumento. El estuche que lo protege es un auténtico baúl de recuerdos: sorprende la funda de la viola, con los escudos bordados del Real Madrid, auténtica, con el perfume propio de hace 30 años, el tiempo que lleva con él. «No la quiero lavar, me gusta que conserve ese toque original. Llevaba ya tantos agujeros que tuve que ponerle parches con escudos del Madrid», explica este peculiar murciano. «Y tendré que poner más».

Dentro viene con varios arcos, por si se quiebra el que use con el ímpetu, y un higrómetro con el que mide la humedad del aire atmosférico; también muestra dibujos de su sobrina Inés [Inés de Juan, violonchelo, hija del violinista Manuel de Juan, fallecido en 2021 y miembro de Cuarteto Almus desde sus orígenes] «de cuando tenía dos años», concreta Octavio con los tirabuzones de su melena rizada chocándose unos con otros, como si celebraran el alegre recuerdo. Extra, además, una fotografía en la que aparece él mismo tocando con los maestros de su mujer [Margherita Marseglia, violinista italo-alemana]: «Hicimos una versión jocosa del 'Mi barba tiene tres pelos', y ahí estamos un solista que era yo, y, el resto, los profesores, sumando tres arcos más, cada uno ponía cuatro dedos».

Octavio de Juan hijo, con el bolsillo de la camisa siempre como portabolígrafos [lleva una decena a veces, de colores], pronunciará este jueves en Murcia, en el Museo de Bellas Artes (Mubam), una conferencia dentro de 'Los jueves de la Academia', invitado por la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, a las 19.30 horas, con entrada libre. Disertará sobre la relación entre la música y la ciencia. Pues Octavio de Juan, además de profesor de viola y miembro fundador del Cuarteto Almus, es también explorador del mundo perceptual y emocional que nos rodea, de modo que invita a los interesados a asistir a este acto de divulgación de sus investigaciones, en las que busca conocer las bases neuronales y psicológicas de esa relación entre la música y la salud física, mental y espiritual.

«Cuando interpreto a Beethoven pongo mi alma y siento un calor en el oído que incluso me hace llorar»

De Juan es autor de 'Pictomusicadelfia: Música, Pintura y Cerebro... ¿La Neurona (o)culta?' (Editorial Académica Española, 2011), y se doctoró en 2010 en la Universidad de Murcia con la tesis doctoral 'La interrelación música-pintura: un análisis comparativo actualizado de sus principales fundamentos técnicos y expresivos', codirigida por Emilio Gómez Piñol y José Javier Campos-Bueno. Como investigador busca los elementos comunes entre la psicología de la música y el arte pictórico, «pues prácticamente nada se sabe acerca de la genética, comportamiento, bases neurobiológicas y desarrollo de este universo músico-pictórico», remarca.

«Yo no puedo evitar pensar como neurocientífico cuando ejerzo como docente y como músico. Intento aplicar las leyes cerebrales para ser más eficiente, es decir, hacer lo máximo con los mínimos recursos». Como artista, reconoce Octavio de Juan, «yo sí creo honestamente que soy consciente de los recursos que tengo a mano. Si alguna palabreja pudiera aplicarse a mi persona, puedo decir que soy un parametrizador de la música y de la pintura. He procurado estudiar la relación emocional de un determinado parámetro, y cómo funciona en el oyente. Pero como intérprete, cuando yo toco a Beethoven, para mí el mayor genio de la creación, un ser cósmico, ¡Dios si hubiera un concurso de dioses!, pongo ahí mi alma y siento un calor en el oído que incluso me hace llorar».

