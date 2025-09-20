La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Andrea Melgarejo (i), con la comisaria de la muestra, Paula Rubio, en la Sala Pequeña del Museo de la Universidad de Murcia. ALFONSO DURÁN / UMU

El Museo de la UMU descubre a las nuevas generaciones de artistas

Andrea Melgarejo une pintura y fotografía en 'Si abro los ojos no es real', una reflexión sobre el paso del tiempo y los recuerdos

LA VERDAD

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:30

El Museo de la Universidad de Murcia (UMU) apuesta en el inicio del curso por las nuevas generaciones de artistas con la exposición 'Si abro los ojos no es real' de Andrea Melgarejo Hernández (Murcia, 24 años). Pintura y fotografía se unen en esta propuesta cultural que bucea en el archivo familiar para plantear una reflexión sobre el paso del tiempo y los recuerdos con una original composición.

«La memoria no es lineal; es fragmentada, inestable, casi fantasmal», considera Melgarejo. Formada en la facultad de Bellas Artes de la UMU, la artista explica que trabaja «con lo que queda atrás, con lo que la luz apenas roza, con lo que el tiempo ha desdibujado. No busco reconstruir una historia, sino explorar cómo esa historia nos reconstruye a nosotros».

Hasta el 17 de octubre se puede disfrutar de la muestra (de lunes a viernes, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas), en la Sala Pequeña del espacio expositivo de la UMU, en el Cuartel de Artillería del barrio del Carmen. A la inauguración asistieron, entre otros, el director del Museo de la UMU, José Miguel García Cano; el responsable del área de Artes Plásticas, Paco Caballero, y los profesores y artistas María Carbonell y Josep Tornero.

Tras su paso por las Bóvedas del Almudí, esta es la segunda exposición de Melgarejo Hernández, que evoluciona hacia nuevas inquietudes. Como señala Paula Rubio Suárez, comisaria de la muestra, la artista «se distancia del componente referencial y autobiográfico que antes dominaba su trabajo para adentrarse en la ambivalencia de la representación, allí donde la imagen se quiebra y nos hace tambalear». En 'Si abro los ojos no es real', la pintora «reivindica la sombra, aquello que persiste como huella y desajuste». «La artista –añade Rubio– nos enfrenta a imágenes que, más que mostrar, ocultan, que, más que fijar, se desvanecen».

