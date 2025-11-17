El Museo Santa Clara fusiona sus elementos arquitectónicos con piezas contemporáneas

LA VERDAD Murcia Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:50 Comenta Compartir

El Museo Santa Clara de Murcia acoge la exposición 'Espacio-Tiempo', una muestra organizada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y comisariada por Francisco Cuéllar. Presenta dos obras de las artistas Teresa Navarro y Verónica Navarro con las que se plantea un armonioso diálogo con el espacio palaciego que las acoge. La geometría, la filosofía y la arquitectura se entrelazan en sus creaciones con una reflexión sobre el tiempo y el espacio.

'Metamorfosis' y 'Moebius' conectan arte, geometría, espejos, velos y textos para fusionarse con las piezas del museo y los elementos decorativos de su arquitectura. El viaje geométrico vendrá de la mano de 'Metamorfosis', una pieza grabada sobre un latón de 16 metros de longitud, que recoge una visión panorámica de la evolución del arte en al-Andalus a través de su geometría. Desde las formas sintéticas de la época amoral cordobesa (siglo VIII) hasta la complejidad ornamental de las composiciones post-almohades halladas en Murcia (siglo XIII), la obra propone un tránsito visual que evoca el devenir histórico como una forma de transformación continua.

Suspendida en el aire de la sala Sharq al-Andalus, la segunda pieza, 'Moebius', se inspira en los principios matemáticos de la topología y en las bases filosóficas sufíes del místico murciano Ibn ʿArabī. A modo de bóveda o banda infinita, la obra rinde homenaje a la Banda de Moebius, símbolo del tiempo sin principio ni fin, evocando a la vez los elementos decorativos del Alcázar Menor y las ideas de unidad y eternidad que subyacen en el pensamiento islámico.

Las artistas realizarán visitas guiadas y pueden inscribirse en el teléfono 968 27 23 98 en horario del museo (de 10 a 13 y de 16 a 18.30 h), con 45 minutos de duración.