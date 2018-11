#MurciaSeMueve al ritmo de Sidonie en la gira del 20 aniversario de los barceloneses Axel Pi, Marc Ros y Jesús Senra forman el grupo Sidonie / TWITTER SIDONIE La banda liderada por Marc Ros encabeza el viernes el evento del Ayuntamiento y la UMU: «Es muy difícil hacer pop en este país» JAM ALBARRACÍN MURCIA Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:12

El próximo viernes 9 de noviembre -localidades agotadas- tendrá lugar en el Cuartel de Artillería la octava edición de #MurciaSeMueve, el festival multidisciplinar de un día organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, que aúna el ocio y la cultura en sus actividades y que este año cuenta con la colaboración activa de la Universidad de Murcia.

Desde las 17.30 horas se podrá disfrutar de bailes urbanos, realidad virtual, exhibiciones de 'cheersleaders' y otras diversas actividades y, además, tanto el Museo como el Acuario de la UMU estarán abiertos al público, ofreciendo visitas guiadas hasta las 21 horas. Asimismo, se instalarán carpas en las que se ofrecerá información sobre becas, campamentos, estancias lingüísticas y otras ofertas de la Concejalía.

Pero sin duda será la música en directo la que acapare el mayor interés, gracias a las actuaciones de los murcianos The Meatpies -vencedores del último CreaJoven pop-rock y una banda muy a tener en cuenta, con canciones tan poderosas como el glam-rock de '25 Express', que no hubiera renunciado a firmar el mismísimo Marc Bolan- y Pájara Rey, además del directo estelar de Sidonie. La banda barcelonesa encabezada por Marc Ros es de las pocas que no duda en alinearse del lado hedonista de los Stones antes que en el de la épica o el dramatismo.

Actitud de verdaderas 'rockstars', si es que en España esto fuera posible. «Pues en principio te diría que no», señala Marc Ros, «porque a nosotros nos han dicho de todo por tratar de serlo y por la actitud, por la imagen y por esa arrogancia que apuntas. Pero es lo que nos ha influido, tú cuando ves un vídeo de los Who o de los Stones o de Bowie, no puedes quedarte en casa tocando la guitarra acústica como un cantautor». Se trata de ofrecer algo más, supongo, en primer lugar por respeto al propio escenario. «Eso es, un concierto tiene que ser algo teatral. Pero igual que en España hay cierto resquemor hacia la melodía, también lo hay en cuanto a la actitud. Aún se nos critica por hacer ciertas declaraciones o por ciertas cosas en el escenario. Da igual: esta es nuestra escuela y no sabemos, ni queremos, hacerlo de otra manera».

Bailar sobre arquitectura

Con ocho álbumes de estudio publicados y un nuevo recopilatorio en la parrilla de salida, Sidonie cumple ahora 20 años de una trayectoria ágil y carente de complejos, además de curtida en centenares de escenarios. Buen momento. «Lo es. En España tenemos ya una tradición importante de cultura pop y parece que no nos demos cuenta. Aquí se están haciendo cosas muy bonitas y la cantidad de público que viene a vernos así lo demuestra. Es difícil hacer pop en este país pero yo soy muy feliz con mi grupo y con esta generación de grupos que hay ahora, que por encima de todo procuramos tocar y pasarlo bien», sentencia Ros.

Su última entrega, 'El peor grupo del mundo' (2016), es todo un homenaje a la historia de la música pop. «¿Recuerdas la famosa frase de Frank Zappa, la de 'escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura'? Pues a nosotros nos encanta bailar sobre arquitectura».