Berasategui: «Soy feliz con un huevo frito en buena compañía»

La empresa yeclana Senttix, especializada en colchones, almohadas y demás productos para el descanso trajo ayer hasta la bodega Señorío de Barahonda al cocinero Martín Berasategui para presentar un libro bajo el título 'El Buen Dormir', en el que el cocinero vasco recopila siete recetas que ayudan a dormir bien.

Berasategui acaba de abrir tres nuevos restaurantes bajo su nombre y son ya más de veinte los locales que dirige entre restaurantes propios y establecimientos gastronómicos de grandes hoteles de todo el mundo bajo su marca. No solo es el cocinero de habla hispana con más estrellas Michelin del mundo, sino que además es el cocinero que más estrellas posee en un mismo país.

El libro hace referencia a la importancia que tiene la alimentación para un buen descanso y, aunque el estrellado chef de Lasarte asegura dormir sin problema, le preocupa quienes no tienen dónde dormir o el reparto de los recursos para dar de comer a los que menos tienen. Afirma ser un «disfrutón» y estar con las personas con las que está a gusto independientemente de si para comer hay un huevo o las mejores gambas del mundo. Comiendo hueva de mújol en semisalazón y bebiendo Coca Cola Light cuenta a 'La Verdad' sus próximos proyectos y su visión de la Región con respecto a la guía Michelin. Asegura necesitar poco para ser feliz, pero quiere más.

«Me quita el sueño que no consigamos juntarnos cocineros y demás profesionales para que se repartan mejor los excedentes de comida»

-Entre proyectos con marcas, restaurantes, hoteles y programas de televisión debe de llevar usted una vida bastante movida. ¿No se cansa de tanta foto, firma y viajes?

-Yo he vivido un sueño que nunca podría haber imaginado, y no tengo palabras de agradecimiento a todo lo que me está pasando. No se me pasa por la cabeza fallar a nadie nunca. Siempre me pongo en el lugar de quien tengo enfrente: del jardinero, del taxista, de ti que me estás haciendo esta entrevista. Es súper fácil devolver el cariño de la gente. Al final es lo que queremos todos en esta vida.

-Y, ¿qué quiere usted de la vida?

-Yo soy muy 'disfrutón'. Soy la persona más fácil y fresca de esta vida. Soy muy de estar con quien estoy a gusto, de disfrutar con amigos con cualquier cosa. No necesito la mejor gamba del mundo, con un buen huevo frito en buena compañía soy feliz.

-Está con una empresa de colchones y productos para el descanso. ¿Qué le quita a usted el sueño?

-Yo duermo perfectamente. Excepto en alguna ocasión que he podido tener algún problemilla de salud, yo siempre duermo perfectamente. Me quita el sueño que no consigamos juntarnos cocineros, ingenieros, médicos y demás profesionales para lograr que se repartan mejor los excedentes de comida para los que menos tienen.

-¿Cuándo ha sido la última vez que se ha emocionado?

-Pues seguramente la gente que más me toca la fibra es la gente que no tiene un techo donde dormir, porque cualquiera que conozcas se puede ver ahí. En esta vida hay que tener suerte y hay mucha gente que ha tenido muy mala suerte y me gustaría poder ayudarles.

-Usted, con diez estrellas Michelin, y en toda Murcia solo las dos de Cabaña Buenavista; ¿en qué cree que estamos fallando?

-Yo creo que no está fallando nada. Si nos fijamos en el País Vasco o San Sebastián, las estrellas Michelin llegaron hace relativamente poco tiempo. Hicimos un trabajo descomunal entre varias generaciones, que es lo que creo que está haciendo Murcia. De hecho, gran parte de los aplausos que está recibiendo la cocina española tiene que ver con Murcia.

-Pero las estrellas no terminan de caer...

-Las estrellas caerán, porque Murcia es uno de los templos de la materia prima y tiene cocineros y cocineras que se están dejando la vida en este oficio. Mis amigos de Cabaña Buenavista con dos estrellas son admirados en todo el mundo, pero ten en cuenta que en San Sebastián el primero que recibió dos estrellas Michelin fue Juan Mari Arzak. Murcia está en el camino, hay que tener paciencia.

-¿Qué tiene Murcia que se llevaría a San Sebastián?

-Me llevaría todo. Sobre todo ese libro que ha escrito la naturaleza, que es tremendo.

-¿Practica usted una cocina de kilómetro cero o es de los de poner ingredientes raros de otros países?

-A mí me educaron comprando por la mañana y cocinando por la tarde porque no había frigoríficos. Comprar en el mercado junto a tu casa es la letra 'A' del abecedario.

«Súper unidos»

-¿Cuál es su restaurante favorito?

-Zuberoa. La familia Arbelaitz son más que un espejo para mí. El ejemplo de profesión y de vida que yo recibo de esa familia es lo que me ha catapultado muchas veces. También estoy muy a gusto en la bodega K5, con Arguiñano y su familia.

-Los cocineros vascos tienen fama de estar muy unidos, aunque se conocen algunas discrepancias. ¿Qué es más importante para prosperar, estar unido o parecerlo?

-Puede parecer lo que quiera, pero en el País Vasco vamos súper unidos. Otra cosa es que no todos los días te apetece comer con el mismo. Hay que entender que aunque un día llueva, San Sebastián sigue siendo igual de bonita. Los cocineros nos llevamos muy bien, y la prueba la tienes en que hemos conseguido un turismo gastronómico para toda España increíble. Llevándote bien es muy difícil llegar a donde hemos llegado; imagínate sin llevarnos bien.

-Dígame un cocinero al que haya que seguirle la pista.

-Hay una generación maravillosa de cocineros que nos van a adelantar por la izquierda, porque están mucho más preparados que nosotros. Yo ahora les pido consejo a mi hija y a mi yerno, que me dan la frescura que yo no tengo.

-¿En qué circunstancia renunciaría usted a las estrellas Michelin como ha hecho Dani García?

-Uf. Es que Michelin son más de cien años de prestigio ganados gota a gota de sudor. Me han cambiado la vida haciendo lo que más me gusta. Michelin, si lo llevas al atletismo, es la medalla de oro.

-¿Qué próximos proyectos tiene entre manos?

-El lunes pasado inauguré Etxeko, en Ibiza... También acabo de inaugurar el primer proyecto en Europa, en Lisboa, bajo la marca 50 segundos Martín Berasategui, en una torre panorámica que es una preciosidad.

-¿Qué condiciones tenemos que cumplir para que usted abra un restaurante en Murcia?

-Que haya empresarios de hostelería a los que les guste mi nobleza en cocina, mi forma de hacer y que se sientan frescos conmigo. Después, si hay que hacer un esfuerzo por las dos partes, se hace. Todo se puede hablar.