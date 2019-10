Paco Roncero: «Murcia tiene un productazo» El cocinero Paco Roncero. / martínez bueso El cocinero es el invitado de honor en la gala solidaria GastroTea que tiene lugar hoy en el Teatro Circo Murcia Paco Roncero Chef SERGIO GALLEGO MURCIA Lunes, 21 octubre 2019, 08:18

Paco Roncero debe de ser hiperactivo. El ritmo de trabajo que acumula día a día puede que sea el más ambicioso del panorama nacional. Desde su restaurante La terraza del Casino, en Madrid, luce dos estrellas Michelin desde hace años, y parece que entre sus objetivos principales está conseguir la tercera.

Tras una lejana etapa como parte fundamental de ElBulli de Ferran Adrià, Roncero tiene negocios en Colombia, ha sido jurado en programas de televisión y hace unos años abrió en Ibiza Sublimotion, el restaurante con la experiencia más novedosa del planeta, combinando gastronomía y medios audiovisuales. Acaba de llegar de Arabia Saudí de inaugurar una feria mundial en la que el restaurante afincado en Ibiza estará dando menús durante sesenta días en un ambicioso 'pop up'. Además, ha veraneado muchos años en La Manga y, aunque no conoce bien la gastronomía de Murcia capital, reconoce que la zona de la costa la tiene más a la mano porque sus padres pasan medio año en La Manga.

«Me encantan vuestras verduras», afirma Roncero, que elaborará un menú para trescientas personas

-¿Qué conoce de Murcia?

-Poco. He ido varias veces a hacer varias cosas en las escuelas y he estado en Murcia Gastronómica, pero de lo que es Murcia capital conozco poco. Sí que conozco un poco más La Manga y Cartagena, porque he veraneado muchos años en aquella zona.

-Ha visto cómo está el Mar Menor

-Sí, lo he visto. Mis padres pasan medio año en La Manga y están muy tristes por todo lo que está pasando. A ver si se soluciona pronto la situación y podemos volver a disfrutar del Mar Menor como lo hemos hecho durante tantos años.

-¿Qué va a hacer en GastroTea?

-Vamos a estar con los niños con autismo ofreciéndoles una pequeña clase de cocina y compartiendo tiempo con ellos, que creo que es lo más importante. Intentaremos jugar con ellos y que aprendan que la cocina es algo que une y, sobre todo, hacer que se diviertan y que salgan un poco de la rutina del día día.

-¿Qué vamos a ver en la ponencia?

-Vamos a contar algunas cosas de las que hacemos ahora, y algunos conceptos de cómo entendemos nosotros la cocina para que la gente se haga una idea de por dónde vamos.

-Con una agenda de apretada como la suya, ¿qué fue lo que le motivó para participar en GastroTea?

-Pues fíjate cómo es la historia que el sábado salimos para Arabia Saudí, y ayer domingo ya estábamos de vuelta en Murcia. O sea, que Murcia tiene prioridad. La verdad es que los cocineros, en general, tenemos mucho compromiso social y siempre nos ha gustado ayudar. Personalmente, siempre me ha gustado ayudar a los niños con algún problemilla. El hecho de compartir con ellos y poder contribuir a que tengan un día feliz hace que yo me sienta súper orgulloso.

-¿Se lo toma como un viaje relax? ¿Le sirve para relajarse?

-Sigue estando en la agenda y tenemos todo el compromiso del mundo, pero es algo tan bonito que, cuando nos lo propusieron, rápidamente dijimos que sí, no solo yo, sino todo el equipo que viene conmigo. Hemos hecho muchas cosas de este tipo y, aunque tenemos que elegirlas porque no podemos ir a todas, GastroTea nos gustó desde el principio.

-¿Qué va a preparar para el menú de la noche?

-Bueno, son 300 personas y hacemos algo sencillo para que todo el mundo lo disfrute. La dificultad de salir de tu casa y cocinar para tantas personas hace que tengamos que asegurar el menú, pero, vamos, que todos lo van a disfrutar.

-¿Qué hizo en Arabia Saudí?

-Fui a la inauguración de un 'pop up' de sesenta días en un congreso mundial donde van las marcas más importantes del mundo, y una de ellas es Sublimotion.

-¿Qué es lo más importante en gastronomía?

-Para mí lo más importante es el cliente. Después, en la cocina siempre tiene más importancia el producto. Por ejemplo, vosotros en Murcia tenéis un productazo que se conoce en toda España. Me encantan vuestras verduras.

-¿Qué se ha perdido desde que se retiró Ferran Adrià?

-Pues, realmente, no se ha perdido nada, porque lo llevamos todos en el ADN. Se ha perdido un restaurante maravilloso. Ferran no se ha ido, sigue inspirándonos todos los días, además de que sigue al pie del cañón con mil líos. Vayas a donde vayas hay técnicas y formas de entender la cocina como lo hace Ferran.

-¿Piensa que la creatividad ha bajado desde que se retiró?

-Hubo una explosión a nivel creativo en un momento determinado y, aunque ahora estamos a buen nivel de creatividad, es muy difícil mantenerlo durante tanto tiempo. Si vamos más poco a poco que antes no creo que haya sido porque Ferran se haya ido, sino porque era un recorrido que iba a pasar sí o sí. El momento álgido no puede mantenerse tanto tiempo.

-¿Qué cree que viene ahora?

-Creo que se ha vuelto un poco a los orígenes, aunque se sigue innovando, pero de otra manera. Quizás la inspiración parte de la influencia de nuestros viajes por el mundo.

-¿Qué es el lujo para usted?

-El lujo es tener tiempo para hacer lo que te apetece en cada momento. Tiempo para estar con la familia, y hacer lo que te gusta. Eso es el lujo.

-¿Le quedan retos que alcanzar?

-Siempre quedan cosas por conseguir. Yo soy bastante soñador en ese aspecto. Ahora estoy muy metido en el restaurante para intentar conseguir esa deseada tercera estrella Michelin. Para eso necesitamos mucha dedicación y trabajo. Además, como a mí me gusta crear pequeños conceptos, ahora vamos a renovar nuestro taller de investigación. Queremos hacer un espacio 100% sostenible.

-Parece que esa es la vía correcta.

-No quiero hablar de sostenibilidad y que se quede en nada. Quiero hacer un proyecto de restaurante sostenible donde vamos a hacer un espacio con materiales reciclados y donde vamos a centrarnos en la reducción de la huella de carbono. Ya que estamos en el centro de Madrid, debemos ser la cabeza que empiece a mover todo esto.

-Tiene buena pinta.

-Es lo que más me ilusiona ahora mismo. Veremos hasta dónde llegamos.