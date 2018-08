Murcia y Japón, no solo manga Carlos Argudo y Alfredo J. Ramón, de la Asociación Ibérica Matsuri Murcia Japón, en el tatami donde entrenan. / ALFONSO DURáN / agm Los vínculos entre la Región y el país del sol naciente van mucho más allá del cómic y del sushi y se asoman al idioma, al arte, al deporte y a la cocina tradicional de la mano de su propia comunidad ANTONIO RIVERA Lunes, 13 agosto 2018, 07:58

Este año se conmemora el 150 aniversario de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y España, momento en el que se iniciaron las relaciones diplomáticas y, sobre todo, comerciales entre los dos países. Para la ocasión se han organizado multitud de actividades, aunque ninguna de ellas pasará por Murcia. Sin embargo, la Región puede ofrecer por sí sola una riqueza cultural de corte nipón que no muchos conocen.

La afición que los españoles desarrollaron en los 90 por el manga (cómic japonés), el anime (series de animación japonesas) o el cosplay (disfrazarse de personajes de manga, anime o derivados) se extendió, por supuesto, también a Murcia. Pero la relación entre la Región y Japón se desmarca de estas etiquetas. El Cante de las Minas de La Unión, sin ir más lejos, es un gran atractivo para turistas de ese país. Además, una importante planta química japonesa, Takasago, tiene su sede europea en El Palmar (Murcia).

En cualquier caso, no es raro que, si alguien intenta pensar en una relación entre Murcia y Japón, el primer nombre en ocurrírsele sea 'Murcia se Remanga'. El evento, subtitulado 'Salón del Manga y la cultura japonesa', es una convención que reúne cada año a los amantes del manga, el anime y todo su universo en tres jornadas de puestos, talleres, exposiciones y charlas. En su pasada edición, la novena, el Salón acogió en Murcia a cerca de 35.000 personas, siendo el tercer acontecimiento de su clase más grande de España. «Nuestro objetivo siempre ha sido crear un espacio de cultura, arte y ocio en el que la gente aprenda y se divierta con la cultura japonesa», señalan Antonio y Juan Álvarez, director y coordinador, que han formado parte de su maquinaria desde la primera edición, en 2009.

Para los organizadores, la relación con la cultura japonesa en Murcia «empieza a intensificarse desde la misma creación del Salón del Manga, que acogió a la buena base de fans de la cultura manga que ya existía». Allí estaban, por ejemplo, los aficionados a las míticas series 'Dragon Ball', 'Bleach', 'One piece' o 'Naruto'. Esta cita actúa como cemento entre muy diversas opciones, además del propio manga. «Todo el que ama el manga y el anime, ama la cultura japonesa: les gusta su comida, aprender japonés, vestirse de su personaje favorito, su música, los videojuegos relacionados... Es un amor global, indisoluble», señala Juan Álvarez. El Salón engloba también culturas alternativas, como los videojuegos o el cine de fantasía, «que no tienen su propio encuentro y suelen ser incluidas dentro de la etiqueta 'friki'». Para esos aficionados al manga, el anime y la cultura japonesa, uno de los puntos de venta de referencia es Yakata, una de las secciones de Historietas, la tienda de cómic y artículos relacionados que regenta Enrique Martínez en Murcia junto a su esposa Pilar. Enrique abrió su comercio en 1989 para traer a Murcia un tipo de cómic que él conocía ('underground', de autor...) pero que no llegaba aquí.

Fiestas importadas

El 'boom' del cómic japonés en España en la segunda mitad de los 90 obligó a los gerentes a trasladarse a un local más amplio y, con los años, acabaron abriendo un anexo dedicado exclusivamente a la venta de manga: Yakata. Aún en los 90, el local comenzó a celebrar fiestas características de Japón y a importar snacks y otros productos, con la intención de «alimentar a los clientes de algo más que papel». Martínez recuerda cierta sorpresa en los primeros murcianos 'otakus' (aficionados al manga y todo lo relativo, como el cosplay). No les eran familiares ni 'Adolf' ni 'Akira', dos mangas muy populares hoy. Entonces solo se conocía el anime que emitían televisiones autonómicas.

Para el librero, en el fuerte tirón del manga entre los aficionados tiene mucho que ver el resto de elementos de la esfera 'otaku'. Hoy en el público del círculo del manga se encuentran incluso individuos «que no han leído un solo manga en su vida» y, sin embargo, sí practican el cosplay y consumen productos japoneses.

Pero esta diversa filia de los murcianos por lo japonés rebasa sin problemas la volátil clasificación de 'otaku'. La Región hace gala de excelentes embajadores del deporte japonés, como el senséi Ryoichi Onaga, el mayor responsable para Europa de la organización Okinawa Goju-Ryu Karate-do Kyokai (OGKK). El maestro de karate, originario de Okinawa, Japón, llegó a la Región en 1972 con 24 años, y comenzó a impartir clases de este arte marcial en el Pabellón Cagigal de Murcia. Después de algunas mudanzas, inauguró su actual dojo, el Karate Club Onaga, en 1986. Para Onaga, los primeros años aquí resultaron comprensiblemente difíciles, pero acabó encariñándose de una tierra que considera «muy tranquila, abierta y hospitalaria». Sin embargo, encuentra muchas diferencias entre la forma de abordar el karate aquí y en Japón: «En Okinawa se trabaja más individualmente, mientras que aquí entrenamos en clases de 30 o 40 personas donde se desarrolla mucho el físico, pero se escapan los pequeños detalles».

No solo las artes marciales convierten al clan Onaga en uno de los pilares relevantes de la cultura japonesa en Murcia. Su hijo Ryoji regenta en pleno centro de Murcia Izakaya Okina, un local que, imitando el estilo de las tabernas tradicionales, acerca un poco más la gastronomía nipona al territorio regional. Es el único chef japonés de la Región, y además no es solo sushi.

Pero ellos no son los únicos japoneses que residen aquí. Fumi San, la primera mujer de la comunidad japonesa en llegar a Murcia, se asentó en la Región en 1980 y trabajó como intérprete. La comunidad japonesa en Murcia es reducida, pero se reúne con frecuencia para actos como ceremonias del té, que Fumi ha organizado durante muchos años. Otra residente es Michiko Akaboshi, que imparte clases de japonés en el servicio de idiomas de la UMU (donde se organizan actividades culturales sobre Japón), además de ser parte del grupo de baile tradicional Murcia Komachi. La Fundación Japón, una entidad del gobierno japonés equivalente al Instituto Cervantes en España, apoya por lo general la promoción del idioma y la cultura japonesa en el extranjero.

Arte, música, deporte, gastronomía... La cultura japonesa ha echado fuertes raíces en la Región de muchas formas. No obstante, hubo un evento en el que todas esas vertientes se reunieron desde una perspectiva divulgativa, pero que, sorprendentemente, jamás volvió a repetirse. El I Matsuri Murcia-Japón, celebrado en 2014, recogió en la capital exposiciones, conferencias, exhibiciones deportivas y talleres durante quince días para conmemorar la estancia de la primera comitiva japonesa en Murcia, la embajada Tensho, que se detuvo aquí durante su travesía a Roma, entre 1584 y 1585.

Escasez de apoyos

De su gestión se encargó la Asociación Ibérica Matsuri Murcia-Japón, con los profesores de la UMU Carlos Argudo como presidente y Alfredo J. Ramón como secretario. Esa entidad, que nació de un grupo dedicado al deporte, cuenta ahora con una vertiente cultural, otra deportiva y otra social, y participa en la organización de acontecimientos más allá de las artes marciales tradicionales y el arte nipón. «Creíamos que había muchos más valores que fomentar además de los deportivos», expone Argudo sobre la evolución del colectivo. Pese al nombre de 'I Matsuri', muestra de la actitud continuista de la asociación, no se pudo consumar una segunda edición, por el tremendo esfuerzo económico y organizativo que supuso, y la escasez de apoyos. «El planteamiento inicial no era sostenible. Hacerlo de forma altruista requirió tal esfuerzo que el II Matsuri se fue alejando en el tiempo», lamenta Alfredo. La asociación tiene intención de celebrar un sucesor espiritual del evento para festejar el aniversario.