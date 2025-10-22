La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Murcia celebra una nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista del 22 al 26 de octubre

Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo: «Queremos que esta feria sea una gran fiesta del comercio murciano, en la que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta local mientras apoyan a nuestros negocios de siempre»

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:30

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, presentó el pasado martes 14 de octubre una nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista, que tendrá lugar del 22 al 26 de octubre en el Paseo Alfonso X El Sabio, y cuyo horario será de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h, excepto el domingo día 26 que será únicamente por la mañana.

Esta cita, ya consolidada en el calendario comercial murciano, contará con la participación de 30 comercios locales pertenecientes a las asociaciones Nuevo Corazón de Murcia, Triángulo y Centro de Murcia, Asociación de Comerciantes del Carmen, Vista Alegre y '300 metros vip' (de calle Jabonerías y calle Sociedad).

El objetivo de la feria es impulsar el comercio de proximidad, dinamizar las ventas en la campaña de otoño y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia atractiva y familiar en pleno centro de la ciudad.

Además, la programación incluirá actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, como conciertos con artistas del festival CreaMurcia, demostraciones de belleza y cosmética, actuaciones infantiles de Drilo el Cocodrilo, talleres para niños, así como reparto gratuito de palomitas y algodón de azúcar.

«Queremos que esta feria sea una gran fiesta del comercio murciano, en la que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta local mientras apoyan a nuestros negocios de siempre», ha destacado Jesús Pacheco durante la presentación en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste, David San Nicolás, y el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Este, Lorenzo Tomás.

La Feria de Otoño del Comercio Minorista se consolida así como un escaparate de referencia para los comercios del municipio y una actividad dinamizadora que une ocio, cultura y consumo responsable en el corazón de Murcia.

