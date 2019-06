Ana Muñoz Amilibia, referente de los arqueólogos de la Región, muere en Madrid a los 87 años Ana María Muñoz Ambilibia. / P. S. Sus discípulos en Murcia consideran que escribió una página brillante en la historia de la arqueología peninsular a lo largo del último medio siglo MANUEL MADRID Viernes, 14 junio 2019, 02:18

La prehistoriadora Ana María Muñoz Amilibia fue, entre 1975 y 1990, catedrática de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidadde Murcia. Pero, por encima de todo, fue la creadora de la Escuela Arqueológica de la Región de Murcia, la referencia de eminentes nombres asociados a esta ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos, como Pedro Lillo Carpio, Sebastián Ramallo, María Manuela Ayala, Julio Navarro, Ángel Iniesta, Javier García del Toro, Miguel Martínez Andreu... Muñoz Amilibia, nacida en San Sebastián en 1932, falleció el pasado domingo en Madrid a los 87 años, según confirmaron algunos de sus alumnos en la Región. Su funeral se ofició el martes en Coslada.

Colegas de profesión y discípulos recordaron ayer su figura. Miguel San Nicolás, exjefe del servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma, admirador de «tanto cuanto hizo por la Región de Murcia y, en particular, por Mazarrón». José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y director de la revista del CSIC 'Archivo Español de Arqueología', exdirector general de Bellas Artes y Bienes Culturales, fue alumno de Muñoz Amilibia: «Recuerdo, por ejemplo, sus magníficas clases de Arqueología de Oriente y Grecia. Me apoyó firmando mi solicitud de beca predoctoral. La doctora Muñoz, además, fue desde 1954 profesora de Historia Antigua en la Universidad Central de Barcelona y desde 1990 Catedrática de Prehistoria de la UNED. Fue la primera mujer catedrática de Arqueología en España».

Noguera añadió que en la Universidad de Murcia trabó entrañable amistad con la profesora Virginia de Mergelina, «otra de mis referencias». «Maestra de gran humanidad y amplísimos conocimientos, fue una gran especialista en diversas ramas de la Arqueología prehistórica y protohistórica. Con ella desaparece y entra en la Historia otra brillante página de la Arqueología peninsular del último medio siglo», subrayó.

Primera catedrática de Arqueología en España, trabajó en la Universidad de Murcia de 1975 a 1990

Apoyo a San Esteban

Muñoz Amilibia tuvo, en aquellos días de diciembre de 2009 en los que surgió el movimiento ciudadano de apoyo a los restos descubiertos en el arrabal andalusí de San Esteban, un mensaje de apoyo para los arqueólogos que lideraron aquella intervención, Alfonso Robles y José Antonio Sánchez Pravia [contratados por Arqueotec y la empresa adjudicataria del parking que proyectó el Ayuntamiento de Murcia, que no se ejecutó]. «La doctora» y «la jefa», como la llaman sus discípulos, aseguró que «la arqueología no era una ciencia elitista y tiene mucho interés en que participe el público. Lo más importante para la protección de los restos de cualquier campaña es que la gente, los pueblos, tengan conciencia de su propia historia. Todos tenemos nuestros antecedentes y los murcianos tienen un gran pasado». Aseguró entonces que en Murcia se había encontrado siempre «con gente muy receptiva a conservar el patrimonio». En aquellos momentos en los que se debatía sobre cómo iba a conservarse el yacimiento, y en los que se hablaba de seguir excavando niveles inferiores -lo que se conserva en la actualidad, y acabaría siendo declarado Bien de Interés Cultural, es el mayor ejemplo ejemplo de urbanismo islámico, una trama de la Murcia de los siglos XII y XIII que quedaba fuera de la muralla-, Muños Amilibia señaló que «no me cabe la menor duda de que los arqueólogos que están trabajando en San Esteban están suficientemente cualificados para hacerlo [conservar el pasado sin renunciar al futuro]. En este caso hay que evaluarlo todo y pensarlo mucho antes de tomar una decisión». La admirada catedrática citaba Yecla, Cieza, Jumilla, Mazarrón... como ejemplos de lugares donde había apreciado esa sensibilidad por su historia, «y el primero que hizo una labor conservacionista fue Manuel Jorge Aragoneses», remarcó. «Los restos arqueológicos no son más que la prueba patente de la historia de un pueblo y en la Región hay museos muy importantes. En los 15 años que estuve en Murcia tuve la suerte de encontrarme con gente joven que hoy son todo un referente en arqueología. En Cartagena y en Murcia hay buenos ejemplos de valorización de la arqueología. En el Teatro Romano un antiguo alumno mío, Sebastián Ramallo, ha hecho un trabajo extraordinario con Moneo. En Murcia se ha musealizado la muralla de Santa Eulalia y el Santuario de la Luz, en El Valle, que es magnífico».

José Miguel Noguera: «Fue una maestra de gran humanidad y amplísimos conocimientos»

La enseñanza fue una de sus motivaciones. «La educación de la gente es una buenísima inversión y lo más importante es que los ciudadanos tengan conocimientos y estén bien preparados», declaró en una entrevista.