El Mubam recorre la carrera de Saura Mira en una retrospectiva

El Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam) acoge la exposición retrospectiva 'Saura Mira', organizada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y comisariada por Martín Páez, que ofrece un extenso recorrido por más de ochenta años de creación pictórica del artista murciano Fulgencio Saura Mira (Murcia, 1938). Reúne una selección de 55 obras, entre óleos y acuarelas, cuidadosamente elegidas para sintetizar la amplia y diversa trayectoria de Saura Mira.

Desde sus primeras composiciones infantiles hasta sus más recientes paisajes y naturalezas vivas, «el visitante podrá descubrir la evolución de un pintor de pincelada descriptiva que ha conjugado expresión, técnica y emoción a lo largo de toda su carrera». En las primeras obras de Saura Mira se advierte la descripción de su entorno inmediato y familiar. Durante los 60, adopta un expresionismo vigoroso, de rojos intensos y azules profundos, en retratos, interiores y bodegones, aunque será el paisaje el género que definirá su estilo y al que permanecerá fiel a lo largo del tiempo. En los años 80, su obra se caracteriza por una pincelada firme y densa. En los 90, el artista se adentra en un territorio más introspectivo y expresionista, con obras de gran fuerza emocional.

