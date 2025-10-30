La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La consejera de Cultura Carmen Conesa, Fulgencio Saura Mira y José Miguel Luengo, alcalde de San Javier. CARM

El Mubam recorre la carrera de Saura Mira en una retrospectiva

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:27

Comenta

El Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam) acoge la exposición retrospectiva 'Saura Mira', organizada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y comisariada por Martín Páez, que ofrece un extenso recorrido por más de ochenta años de creación pictórica del artista murciano Fulgencio Saura Mira (Murcia, 1938). Reúne una selección de 55 obras, entre óleos y acuarelas, cuidadosamente elegidas para sintetizar la amplia y diversa trayectoria de Saura Mira.

Desde sus primeras composiciones infantiles hasta sus más recientes paisajes y naturalezas vivas, «el visitante podrá descubrir la evolución de un pintor de pincelada descriptiva que ha conjugado expresión, técnica y emoción a lo largo de toda su carrera». En las primeras obras de Saura Mira se advierte la descripción de su entorno inmediato y familiar. Durante los 60, adopta un expresionismo vigoroso, de rojos intensos y azules profundos, en retratos, interiores y bodegones, aunque será el paisaje el género que definirá su estilo y al que permanecerá fiel a lo largo del tiempo. En los años 80, su obra se caracteriza por una pincelada firme y densa. En los 90, el artista se adentra en un territorio más introspectivo y expresionista, con obras de gran fuerza emocional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Mubam recorre la carrera de Saura Mira en una retrospectiva

El Mubam recorre la carrera de Saura Mira en una retrospectiva